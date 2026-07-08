事後避孕藥改列非處方藥 食藥署9月4日前回應

台灣是否放寬事後避孕藥取得管道，再度引發討論。國發會公共政策網路參與平台一項「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」提案，自7月1日提出後，短短四天即突破5,000份成案門檻，截至今（8）日更已破萬人附議，後續將由衛福部食藥署研議，依規定於兩個月內完成正式回應。

提案內容主張，世界衛生組織（WHO）早在2022年即建議，將緊急事後避孕藥列為非處方藥，以提升女性在72至120小時黃金時間內取得藥物的便利性。目前全球已有90多個國家放寬相關管制，包括英國、澳洲、法國及多數歐盟國家，多採由藥師評估後即可販售的制度。

提案人提及，就連較保守的日本，過去維持處方藥體制，但近年也開始放寬，推行「藥局試辦計畫」，16歲以上女性可在指定藥局經藥師諮詢後購買，但要求必須在藥師面前當場吞服，並建議3週後回診。

提案人表示，以最常見成分Levonorgestrel（左諾孕酮）為例，若於性行為後24小時內服用，避孕成功率可達95%；若延至48至72小時服用，成功率將降至58%至85%。

提案人認為，若民眾仍須經歷掛號、看診、領藥等程序，尤其遇到深夜、假日或偏鄉醫療資源不足時，恐錯失最佳服藥時機，讓女性直接在 24 小時藥局取得藥物，爭取到最關鍵的數小時，能顯著降低意外懷孕的機率。

對此，食藥署7日已在公共政策平台公布初步回應，表示已收到提案及附議內容，將依規定辦理後續程序。食藥署規劃，將於7月18日前完成與提案人溝通，確認提案內容；9月3日前完成可行性評估及必要的意見徵詢，並於9月4日前在平台公布正式回應。若研議期間有進一步進展，也將適時於平台公開說明。