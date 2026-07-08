富崴拖累台電離岸二期 台電啟動議約解決30部風機安裝 罰款待算

森崴能源因財務問題於6月下市，子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期工程，但31座風機中目前僅完成1座安裝，早已逾期未完工。台電董事長曾文生8日表示，富崴能源與風機廠商合約終止，因此台電現在正重新與風機廠商議約，完成議約後即可安裝剩餘未安裝的30座風機，同時也會依契約追究富崴違約責任。

立法院經濟委員會8日安排「全國電力供需報告」等專案報告。立委楊瓊瓔針對台電離岸風電第二期工程的進度延宕問題進行質詢，關注剩餘30座風機的安裝情況，以及開罰情形。

有關台電離岸二期工程進度，台電表示，離岸風電工程除了風機安裝，還包括許多更艱鉅的水下工程；目前關鍵陸、海域工程皆已完成，整體進度達9成，剩下30部風機安裝僅是最後一哩路。

楊瓊瓔砲轟台電，自前次5月20日質詢至今的49天內，沒有任何新的風機被安裝，依契約每座風機違約金105萬元，30座逾期沒安裝，每日可累積3150萬元違約金，要求台電說明會罰多少錢？何時開罰？

曾文生表示，台電已依契約通知富崴能源將啟動違約處理程序，「我們已經通知對方要罰款」，相關工程保證金及部分工程款目前都還在台電手上，後續將依合約規定辦理。不過，由於須待重新議約完成、確認整體工程延誤期間後，才能精算實際逾期天數及違約金額，因此目前尚無法公布最終開罰數字。曾文生強調，現階段最重要的工作是儘速完成風機安裝。

根據台電說明，離岸二期已完成包含陸域、海事等各項核心工程，包含風機基樁、水下基礎、海陸電纜、海上變電站、電器室、SCADA監控與數據採集系統等設計、製造與安裝，風機部分則已完成31部塔架、機電設備、機艙及葉片等關鍵預組裝，並有1部已完成安裝。目前剩餘工作僅有30部風機吊裝作業以及部分風機間海纜鋪設。

森崴能源不只富崴未能履約的問題，楊瓊瓔說，又德風場是另一個爛尾樓。又德風場的開發商是森崴能源，因森崴能源財務虧損而面臨巨大的開發危機，日前市場傳出美資天豐新能源有意出手併購，但經濟部長龔明鑫表示，那是外面的說法，想要怎麼做，要來跟行政部門談才能確定。