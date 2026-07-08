勞動部陪伴青年創業者 打造品牌新商機

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策，他說，新北市擁有全台最大的製造業基礎與最完整的科技產業聚落，若年底當選一定用「AI科技廊帶」主軸，推動產業用地擴大、科技產業提升、新興產業佈局及人才培育四大方向，讓產業留在新北，人才留在新北，打造新北AI產業的高科技聚落。

2026-07-08 11:47