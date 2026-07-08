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勞動部陪伴青年創業者 打造品牌新商機

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署為協助青年創業，分別訂定「微型創業鳳凰貸款要點」及「就業保險失業者創業協助辦法」，提供低利率最高200萬元的「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」，並提供至少二年利息補貼，創業過程也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等。

目前累積已協助青年448人次獲得貸款，10,876人次參與創業課程，並提供1,467人次創業輔導。

王小姐從客服人員到餐飲創業家，看準雲端廚房與外送平台商機，在高雄創立螺喜有限公司，以兩口爐火和一台家用冰箱，開啟創業之路。她深入分析高雄市場，選擇具發展潛力的螺螄粉作為主力商品，並採用來自台灣在地的新鮮食材改良傳統配方，推出湯頭清甜、蔬菜豐富的健康版本。

為建立品牌特色，更與高山筍農合作，研發獨家「老饕酸筍」，成功打造市場差異化，逐步在餐飲市場站穩腳步。隨著疫情趨緩，王小姐透過外送平台數據發現顧客回購率高達八成，顯示螺螄粉市場需求穩定且具成長潛力。

然而，高額平台抽成與營運成本增加，也帶來資金壓力，在勞動力發展署120萬元微型創業貸款支持下，成功完成營運轉型，於一個月內進駐高雄巨蛋商圈，成立首家螺螄粉專賣店，從雲端廚房邁向實體門市經營。

此外，透過導入會員經營與數位點餐系統，建立穩定客源與回流機制，為品牌奠定永續經營基礎，未來也將持續拓展產品版圖，預計於今年底推出獨家酸筍系列包裝商品，朝著通路販售與品牌化經營目標前進。

勞動力發展署鼓勵畢業青年多加利用各項就業服務資源，提供專人諮詢服務，並可依青年的學經歷及專長協助推介工作機會。

保險 勞動部 高雄

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