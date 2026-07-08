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李四川公布四大產業政策 推動AI科技廊帶將產業及人才留在新北

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策，他說，新北市擁有全台最大的製造業基礎與最完整的科技產業聚落，若年底當選一定用「AI科技廊帶」主軸，推動產業用地擴大、科技產業提升、新興產業佈局及人才培育四大方向，讓產業留在新北，人才留在新北，打造新北AI產業的高科技聚落。

李四川今天公布他的產業四大箭，其中，第一箭就是打造AI科技廊帶，從台北北士科延伸至蘆社大橋，再串聯至土城、樹林、新店等區的產業聚落，結合台64線、台65線快速道路系統，強化區域運輸與產業連結，打造橫跨溪北與溪南的AI科技廊帶，形成「研發—製造—應用—出口」一條龍AI產業鏈，吸引國際AI、半導體、ICT及雲端運算產業進駐，讓新北成為全球AI產業布局的重要據點。

李四川說，第二箭產業專區倍增，解決產業缺地問題，讓企業留在新北，他走遍二十九個行政區，許多人告訴他主要是缺地問題，他希望透過推動淡海新市鎮二、三期、高科技產業專區開發，推動五股交流道周邊整體規劃，透過區段徵收與整體開發方式，增加產業用地供給，且規劃「產業專區只租不售」，由政府興建標準廠房與客製化廠辦空間，提供企業進駐使用。

第三箭將讓無人機產業起飛，打造無人機產業重鎮，李四川表示，新北目前擁有超過52家無人機重點廠商，具備完整的電子、資通訊、精密製造及AI產業基礎，是發展低空經濟最具潛力的城市之一，未來將整合AI、ICT及智慧製造優勢，打造無人機研發、製造、測試及應用完整產業鏈，推動智慧物流、防災巡檢、環境監測、智慧交通及公共治理等多元應用場域。

李四川表示，第四箭將以AI電競新經濟打造亞洲AI電競之都，他開玩笑表示過去參加電競比賽被電得很慘，如今AI時代來臨，電競已不只是競技活動，更是結合人工智慧、數位內容、軟體開發、XR應用與國際行銷的新興產業，未來將以新北電競基地為核心，積極成立第二間電競基地，擴大推動AI電競產業發展，另推動校園電競、AI應用教育、國際電競賽事及無人機足球等科技運動，培育下一代數位人才與創新人才，吸引國際企業與賽事落地新北。

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策。記者林媛玲／攝影

李四川 新北 土城

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