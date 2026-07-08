快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資料中心將新增5項審查指標 龔明鑫：想設算力中心的很多

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，AI算力中心落地會優先考量附近是否有充沛電源可供應。聯合報系資料照。
經濟部長龔明鑫表示，AI算力中心落地會優先考量附近是否有充沛電源可供應。聯合報系資料照。

經濟部日前預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對設置5MW以上超大型及主機代管資料中心的審查，新增產業效益評估，立委張嘉郡關切新增指標是否影響投資意願。經濟部長龔明鑫表示，經濟部是鼓勵設置的，「現在要想要設立算力中心的企業或單位也是蠻多的」。

立法院經濟委員會8日安排「全國電力供需報告」等專案報告。張嘉郡質詢指出，經濟部預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對5MW以上大型資料中心，除了原有的能源效率要求外，新增產業效益評估五項指標及中央、地方聯合審查機制，他擔心新增審查指標是否影響國際投資意願？

龔明鑫表示，產業、政府及民眾生活未來對AI算力都有龐大需求，希望珍貴的AI算力能產生更大的附加價值及產業效益，因此增加產業效益評估；AI算力中心落地會優先考量附近是否有充沛電源可供應，以目前電力狀況來看，南部相較北部具有相對優勢。

針對新增指標是否會有具體量化標準，龔明鑫表示，前3項包括投資、產業貢獻與金額、就業人數及產業關聯性效益等，較為明確；至於人工智慧生態系及資通安全韌性等項目，則不完全是量化指標，申設者須提出具體說明，包括生態系如何產生賦能效果，以及資通安全方面做好哪些準備。

針對就業人數的部分，張嘉郡提醒，AI算力或資訊中心不可能像封測廠或傳統製造廠一樣帶來大量的就業人口；龔明鑫表示，評估的就業人數並非資料中心本身聘用多少人，而是著重產業效應，例如AI算力應用於智慧農業後，帶來多少效應、多聘用了哪些人才來改善農業。

龔明鑫 張嘉郡 經濟部

延伸閱讀

鴻海劉揚偉：AI算力需求「未來只會越來越大」 至少看旺3到5年

龔明鑫：推動5大信賴產業非紅化 鏈結國際強化韌性

電電公會理事長暨鴻海集團董事長劉揚偉：AI 需求會愈來愈大

陸AI產業規模今年看增三成 世界人工智慧大會下周登場

相關新聞

謝金河看破生技股炒作陷阱…活到150歲不再是夢 台廠如何靠豬器官修復搶下東協盲人商機？

「人類在未來10年之內，將面臨一場抗癌的重要革命！」財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中指出，近期與小學同學聚會，大家關心投資之外，更關注「健康」問題。節目也特別請來禾榮科技總經理沈孝廉與亞果生醫董事長謝達仁，切入高階放射醫療設備與再生醫學領域。

李四川公布四大產業政策 推動AI科技廊帶將產業及人才留在新北

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策，他說，新北市擁有全台最大的製造業基礎與最完整的科技產業聚落，若年底當選一定用「AI科技廊帶」主軸，推動產業用地擴大、科技產業提升、新興產業佈局及人才培育四大方向，讓產業留在新北，人才留在新北，打造新北AI產業的高科技聚落。

AI資料中心將新增5項審查指標 龔明鑫：想設算力中心的很多

經濟部日前預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對設置5MW以上超大型及主機代管資料中心的審查，新增產業效益評估，立委張嘉郡關切新增指標是否影響投資意願。經濟部長龔明鑫表示，經濟部是鼓勵設置的，「現在要想要設立算力中心的企業或單位也是蠻多的」。

3-2期森崴又德風場有救？傳天豐擬併購…經長說話了

經濟部已啟動離岸風電區塊開發3-3期選商作業，天豐新能源日前向媒體釋出擬以併購方式再度投入台灣離岸風電市場，外界揣測天豐新能源目標指向日前下市的森崴集團3-2期又德風場。經濟部長龔明鑫8日在立法院經濟委員表示，天豐新能源要怎麼做，都要跟行政部門說了才算數。

莊翠雲：青安3.0方案二周內公布 婚育家庭的貸款額度將更優惠

財政部「青安3.0方案」何時出爐，今日在立院財委會成為焦點，財政部長莊翠雲在答詢時回應，新青安3.0方案二周內公布，婚育家庭的貸款額度將更優惠。

童子賢釋疑核電2大迷思 建議10年增建10座核電機組

和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講，他再倡議333能源黃金比例，期望台灣10年內可以在核一與核四原址建立10座核能發電機組，加上核一跟核三6機組，總計16組機組將可提供台灣1300～1500億度電力，滿足33%電力需求，建立台灣的韌性能源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。