AI資料中心將新增5項審查指標 龔明鑫：想設算力中心的很多

經濟部日前預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對設置5MW以上超大型及主機代管資料中心的審查，新增產業效益評估，立委張嘉郡關切新增指標是否影響投資意願。經濟部長龔明鑫表示，經濟部是鼓勵設置的，「現在要想要設立算力中心的企業或單位也是蠻多的」。

立法院經濟委員會8日安排「全國電力供需報告」等專案報告。張嘉郡質詢指出，經濟部預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對5MW以上大型資料中心，除了原有的能源效率要求外，新增產業效益評估五項指標及中央、地方聯合審查機制，他擔心新增審查指標是否影響國際投資意願？

龔明鑫表示，產業、政府及民眾生活未來對AI算力都有龐大需求，希望珍貴的AI算力能產生更大的附加價值及產業效益，因此增加產業效益評估；AI算力中心落地會優先考量附近是否有充沛電源可供應，以目前電力狀況來看，南部相較北部具有相對優勢。

針對新增指標是否會有具體量化標準，龔明鑫表示，前3項包括投資、產業貢獻與金額、就業人數及產業關聯性效益等，較為明確；至於人工智慧生態系及資通安全韌性等項目，則不完全是量化指標，申設者須提出具體說明，包括生態系如何產生賦能效果，以及資通安全方面做好哪些準備。

針對就業人數的部分，張嘉郡提醒，AI算力或資訊中心不可能像封測廠或傳統製造廠一樣帶來大量的就業人口；龔明鑫表示，評估的就業人數並非資料中心本身聘用多少人，而是著重產業效應，例如AI算力應用於智慧農業後，帶來多少效應、多聘用了哪些人才來改善農業。