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巴威颱風進逼 台電動員逾7千人全力備戰

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電7月6日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪。（台電提供）
台電7月6日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪。（台電提供）

因應巴威颱風持續進逼，台電公司嚴陣以待，已全面啟動防颱整備工作。台電今（8）日表示，目前已動員供電、發電、配電系統共7,316名人力、3,325輛車輛及6,634台各式機具，完成線路巡視、樹竹修剪及桿基加固，並落實防災設備與備料盤點。針對颱風可能造成的停電災情，台電將視風雨狀況迅速啟動跨區支援機制，將衝擊降到最低。

台電說明，針對部分易受災的山區及離島地區，台電已超前部署派遣搶修人力與機具進駐，隨時因應突發災情。同時，各單位也已完成車輛、機具及通訊設備的全面運作測試，並確保與中央、地方政府等各級單位的通報機制暢通，全面整合內外部救災資源，以利即時應變。

台電呼籲民眾共同做好防颱準備，加強固定招牌看板並移除懸掛物；若發現電線掉落或外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。此外，針對易積水地區的地下室，建議裝設防水閘門或堆置沙包以防範淹水；如有抽水站等不能停電的設施，或是須24小時使用維生設備的用戶，請務必及早自備發電機或不斷電設備。

台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。

台電 巴威颱風

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