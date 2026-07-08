3-2期森崴又德風場有救？傳天豐擬併購…經長說話了

經濟部已啟動離岸風電區塊開發3-3期選商作業，天豐新能源日前向媒體釋出擬以併購方式再度投入台灣離岸風電市場，外界揣測天豐新能源目標指向日前下市的森崴集團3-2期又德風場。經濟部長龔明鑫8日在立法院經濟委員表示，天豐新能源要怎麼做，都要跟行政部門說了才算數。

立法院經濟委員會今日邀請龔明鑫就「協助海外台商因應地緣政治變化及區域經濟整合之輔導策略」、「全國電力資源供需報告」進行報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢森崴集團下市、以及離岸風電開發現況。

雲林允能風場在興建初期遭遇新冠疫情，導致海上施工嚴重延宕、零組件與運輸成本大幅飆升。加上發生數次「滑樁」（風機基樁打入海床時發生偏移或滑落）事故，導致一度發生財務危機，最後由天豐新能源主導，經過多次股權轉讓、債務協商與重組，經濟部進行監督管下，最後於2025年中完成商轉。

楊瓊瓔質詢，允能風場違反行政契約，並且嚴重延宕時程，現在天豐新能源曖昧想要併購森崴3-2又德風場，她請問經濟部立場。龔明鑫則表示，天豐新能源要怎麼做，必須跟行政部門說了才能確認。