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莊翠雲：青安3.0方案二周內公布 婚育家庭的貸款額度將更優惠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
莊翠雲指出，新青安3.0方案二周內公布 婚育家庭的貸款額度將更優惠。聯合報系資料照片
莊翠雲指出，新青安3.0方案二周內公布 婚育家庭的貸款額度將更優惠。聯合報系資料照片

財政部「青安3.0方案」何時出爐，今日在立院財委會成為焦點，財政部長莊翠雲在答詢時回應，新青安3.0方案二周內公布，婚育家庭的貸款額度將更優惠。

立委劉書彬、李彥秀都關心青安新制的版本究竟何時出爐，以及是否對於婚育家庭更優惠。李彥秀問，同樣年收入200萬元，但是否要養育小孩的負擔相對不同，未來是否有差異化的處理？莊翠雲指出，新制會作相關安排，並且強調，排富的部分（指限制年收入200萬元）不會變成對婚育家庭的懲罰，財政部會把婚育家庭的貸款額度有差別化的安排。

劉書彬也對於房價所得比指出，房價超過所得的15倍，甚至20倍以上的，超過3成以上，她質疑如此貸款戶在寬限期之後，恐怕無力繳交本息，莊翠雲也表示，會對此評估。立委李彥秀也問，倘若民眾在7月底之前已完成核貸，正等撥款，能否適用新制？莊翠雲則指出，一切以申請時間為主，一定會保障民眾權益。

莊翠雲 新青安 財政部

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