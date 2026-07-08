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童子賢釋疑核電2大迷思 建議10年增建10座核電機組

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講，他主動提出坊間對核電的2大迷思。王郁倫攝影
和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講，他主動提出坊間對核電的2大迷思。王郁倫攝影

和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講，他再倡議333能源黃金比例，期望台灣10年內可以在核一與核四原址建立10座核能發電機組，加上核一跟核三6機組，總計16組機組將可提供台灣1300～1500億度電力，滿足33%電力需求，建立台灣的韌性能源。

台灣能源政策正積極朝調高天然氣發電比重方向前進，童子賢演講時指出，天然氣的能源韌性極差，不僅進口代價昂貴，且台灣天然氣存量只有11~14天，必須透過不斷壓縮、運輸、解壓縮供給，不只如此，天然氣污染程度高，排碳量為燒煤的60%，並不是完全潔淨的能源。

就經濟面而言，他表示天然氣的發電效率是52%，從過去30%供電比到今年拉高至51.4％，台灣發電朝天然氣傾斜，除造成一年需400艘LNG船供應，一遇到戰爭或疫情，天然氣價格哄抬翻倍，台灣更得額外付出1億美元代價，使總能源支出比國防及健保醫療支出更龐大，不符合已發展國家現況（美日英韓等天然氣發電比均低於5成）。

台灣已開始審議重啟核電案，而除原有機組的啟用，童子賢更指出，台灣能源政策需要更具韌性、便宜、充足的電力，因此台灣應善用核一核四的既有土地，在未來10年次第引進3.5代及4代新核能10座，增加900～1100億度電（以單一機組1.35GW或1.1GW推算），加上恢復核一及核三廠機組供電400億度電力，合計有機會使核能供電達1300～1500億度，滿足台灣整體用電量的1/3。

「這些都是不排碳的電力，韌性十足，成本實惠。」童子賢進一步解釋，核電有兩特色，首先是能18個月持續供電，未來若進入第四代核電或SMR階段，甚至可以10年不更換燃料，且發電成本低廉，每度電僅需0.1～0.4元，攤提後端處理成本，每度電的發電成本仍不到1元，不會因國際情勢變化像天然氣一樣價格波動必須付出幾千億元台幣支出。

他也澄清核電坊間兩大迷思，首先是：核電廠有如原子彈，他解釋，過去他也曾誤信，經過瞭解科學數據後恍然大悟，原子彈是80%的鈾濃度才可以引爆，「核電不是原子彈。核電廠的鈾的濃度只有4.5%，就跟啤酒的酒精濃度一樣，用火柴點啤酒是點不著的。」因此拿手榴彈去丟核電廠不會核爆。

他解釋，過去的核災其實是氫爆，福島與車諾比事件都是爐心融毀後水變成氫氣，聚集在天空產生爆炸，把帶放射線物質擴散出去，「核子燃料本身不會爆」，而如今中美合作開發的第三代核電廠已經改良技術，具備防氫爆能力，中國大陸沿海已有28座核電廠，運轉機組62台，在建機組39台。

坊間對核電的第二個迷思是核能是戰爭中易被攻擊的標的。童子賢指出，「日內瓦公約56條1款」明定禁止攻擊核能發電設施，其次，兩岸都有核電廠，沒有人能承擔此風險。

台灣過去以農業立國，如今篳路藍縷成為半導體領先國，童子賢指出，要維繫台灣的經濟跟高科技的優勢，需要韌性跟充足跟經濟實惠的電力，現今台灣在AI與高科技領域，已不再只有單一的半導體，還包含了IC載板、封裝測試、ABF載板、印刷電路板、CCL材料、被動元件及液冷散熱等，產業「跑出一群雄獅」。

童子賢指出，NVIDIA跟Google來找台灣擴產能時，要求的是兩倍、三倍的精密度與數量，這些全都需要龐大的電力來驅動，他也提日本的失落10年及德國總理公開後悔廢核決策為例，期望台灣能朝能源333黃金比例發展，重申核電跟綠能應逐步淘汰燃煤跟天然氣，恢復清大核工系名。

和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講。王郁倫攝影

和碩董事長童子賢7日出席2026韌性台灣論壇，以「能源韌性看台灣機會與挑戰」為主題演講。王郁倫攝影

核電 童子賢 核一

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