AI需求 電腦設備漲幅 44年半以來最多

３Ｃ通膨來了？主計總處昨指出，六月新台幣計價進口物價指數百分之廿三點○七，創四十六年最大漲幅，影響所及，電腦及周邊設備上漲百分之七點三九，創有統計以來四十四年半最大漲幅。

主計總處表示，ＡＩ需求強勁，帶動記憶體等零組件價格上漲，進口物價指數從去年下半年開始逐漸上揚，一月開始反映在３Ｃ終端商品，民眾購買３Ｃ產品得花更多錢。但由於民眾購買電腦等商品頻率不高，占消費者物價指數（ＣＰＩ）權重不高，不像外食費上揚感受這麼深。

主計總處數據顯示，３Ｃ通膨的確反映到終端商品。例如代表廠商生產價格的生產者物價指數（ＰＰＩ），從去年下半年即開始由負轉正，六月年增率更來到百分之十五點一，創四年半高點，顯示廠商生產成本不斷疊加。

此外，進口物價指數自去年下半年逐月攀升，六月年增率百分之廿三點○七，創四十六年以來最大漲幅。六月教養娛樂服務類上漲百分之三點六，其中以電腦及周邊設備如隨身碟等儲存設備漲百分之七點三九，漲幅創四十四年半最大，就是受進口物價指數上漲，廠商生產成本增加，遞延到終端商品影響。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，由於ＡＩ需求強勁，生產者物價指數及進口物價指數從去年下半年開始上升，兩者都涉及廠商生產成本，直到今年一月開始反映到終端商品。因廠商大部分商品賣到國外，對國人影響有限。至於部分商品雖銷售國內，但替代性及選擇性多，例如電腦有各種不同品牌。

其次，即使電腦及其周邊設備價格上漲，權重不高，對ＣＰＩ影響不大。例如電腦權重只有百分之一點二、周邊設備權重百分之○點四，兩者合計百分之一點六；且屬於民眾購買頻率不高的商品，比較不會像蔬菜、外食費感受那麼深。