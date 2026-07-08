通膨警報！6月CPI年增率2.6% 17個月新高

主計總處昨天發布六月消費者物價指數（ＣＰＩ），年增率擴大至百分之二點六，連兩月破百分之二的通膨警戒線，並創十七個月以來新高，顯示物價壓力持續升溫。主計總處官員預估，國際油價已回落、端午節年節效應消失，七月物價會略低於六月，但仍會高於百分之二。

中央銀行總裁楊金龍昨出席央行退休歡送會後受訪指出，主計總處數字與央行第二季理監事會後公布預測差不多；目前國際油價已大幅下滑至每桶七十多美元，預計全年ＣＰＩ增幅可維持在百分之二以下，但央行仍會密切關注物價變動。

主計總處官員指出，六月適逢端午連假，與去年落在五月不同，基期低加上豪雨助長蔬菜價格大幅上揚，以及美伊戰事影響油料費漲幅高達百分之十九點四五，推升燃油附加費及機票價格上漲，助長六月物價漲幅。

ＣＰＩ年增率連續兩個月破二，五月ＣＰＩ年增率百分之二點二，六月較五月增加○點四個百分點，且第二季ＣＰＩ年增率平均百分之二點一七、創五季以來新高，是否意味通膨再起？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，目前雖有些商品價格上漲，但未到符合通膨定義狀況，「屬於溫和上漲」。此外，近一年來薪資成長大於物價漲幅，若實質薪資呈現正成長，也會降低物價上漲對民眾壓力。

主計總處調查，雖然六月下旬起國內汽柴油價格已隨國際行情調降，但油料費漲幅仍大，加上機票因國際航線燃油附加費調漲，國外旅遊團費等娛樂服務費用也調漲。另外六月豪雨造成蔬菜價格上漲百分之十點○五，水果雖因基期因素跌百分之十三點七四，但端午節豬肉等需求大，價格上漲。加上去年端午節為五月，去年六月基期較低，推升六月ＣＰＩ年增率達百分之二點六。

六月外食費上升百分之三點○二，是近五個月首見外食費上漲破百分之三。曹志弘指出，近期外食費年增率都在百分之二點九左右，六月破三，顯示外食費上漲趨勢值得密切觀察。房租年增率為百分之一點七八，與五月相當。若扣除蔬菜水果及能源後，核心ＣＰＩ漲百分之二點四五，也較五月的百分之二點一二高。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項民生物價上漲百分之二點一七，也較五月上升。曹志弘表示，其中漲幅較高如豬肉漲百分之三點八三創近三個月高點，主要是端午節年節需求擴大，中秋節後就會回落；另外如米漲百分之六點四四，因廠商之前的促銷活動結束，雞蛋漲幅百分之九點九三，則因去年跌幅高達一成的低基期因素。