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央行：輸入型通膨預期消除

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨（7）日表示，6月消費者物價指數（CPI）年增率2.6%，符合央行原先預期，主要受短期因素影響，隨國際油價持續回落，輸入型通膨預期已消除，預估今年下半年通膨將逐步降溫，全年CPI年增率可望控制在2%以下。

楊金龍指出，央行先前進行通膨預測時，是以國際油價每桶90美元作為基準，但目前油價已跌破80美元，與原先假設相比明顯走低，將有助於降低能源成本及進口物價壓力。他表示，在油價回穩下，第3季及第4季的CPI年增率可望持續回落。

回顧央行第2季理監事會議，當時考量主要國際機構上修全年國際油價預測，加上台灣進口物價仍持續上揚，以及服務類價格漲勢逐漸擴大，因此略為上修今年通膨預估值，將全年CPI及核心CPI年增率分別調整至1.91%及1.9%。不過，央行也指出，在政府持續推動能源價格平穩機制下，整體物價仍可望維持相對穩定。

楊金龍表示，目前國際油價走勢已較央行先前預估更為有利，輸入型通膨風險也已大幅降低，使今年通膨展望更加樂觀。他強調，只要未來國際油價沒有再度大幅飆升，且全球供應鏈維持穩定，台灣全年CPI年增率仍有機會低於2%，符合央行維持物價穩定的政策目標。不過，楊金龍也提醒，國際地緣政治情勢變化，以及極端天候可能影響農產品供給，仍是未來觀察通膨走勢的重要變數。

央行 通膨 中央銀行

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