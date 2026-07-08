快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

6月CPI年增2.6% 增幅一年半新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，已連二月踩到2%通膨警戒線，增幅寫17個月新高。 記者季相儒／攝影
主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，已連二月踩到2%通膨警戒線，增幅寫17個月新高。 記者季相儒／攝影

主計總處昨（7）日公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，已連二月踩到2%通膨警戒線，增幅寫17個月新高，主因是當月適用夏季電價、蔬菜價格受豪雨推升、油料費漲幅仍大，及國際航線燃油附加費「助漲」機票價格。主計總處預估，7月物價漲幅有機會縮減，但仍會在2%以上。

6月生產者物價總指數（PPI）亦較去年同期上漲15.1%，已連續兩月突破10%，反映企業端感受到的物價，仍在高位盤旋。主因是石油及煤製品、電腦電子產品及光學製品、化材、電子零組件上漲所致，凸顯「科技通膨」的一面。

主計總處先前預估第2季CPI平均年增率為2.04%，但昨日公布實際數據為2.17%，不僅高於預測，也寫下近五季新高。昨天公布的6月七大類物價全數上揚，其中以交通及通訊類年增4.14%漲幅最大，其次為教養娛樂類年漲3.6%，雜項類年漲3.3%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，6月蔬菜價格主要受天候影響，中東戰爭則推升燃油附加費，隨著6、7月燃油附加費持續調降，主計總處將持續觀察影響面是否縮小。

對於通膨是否已經拉警報？曹志弘強調，主計總處對於通膨並無定義，央行設定的2%為政策目標。根據國際慣例，通膨需具備持續性、顯著性及普遍性三大條件，以目前國內數據觀察，尚不符合國際認定的通膨標準。

曹志弘補充，衡量物價壓力應與薪資成長連結，這幾年國內名目薪資成長率明顯高於物價漲幅，只要實質薪資維持正成長，目前物價仍屬於溫和上漲。

展望7月，曹志弘指出，端午節慶效應將消失，加上國際原油價格目前回落，預期7月整體CPI漲幅將較6月收斂，但受颱風等天候因素不確定性影響，預計仍會維持在2%以上。

與國際相比，我6月CPI為2.6%，南韓3.2%，歐元區漲2.8%。我國5月CPI則為2.2%，美國為4.2%，歐元區3.2%，南韓3.1%，香港2.0%，新加坡1.8%、中國大陸1.2%。

延伸閱讀

通膨 豪雨 主計總處

延伸閱讀

6月CPI年增2.6%、創17個月新高 估7月漲幅可望收斂

物價再破二！6月CPI年增率飆上2.6% 創17個月新高

6月CPI漲幅創近1年半新高 楊金龍：全年應可在2%以下

主計總處：AI推升電腦漲價 教養設備漲幅44年半新高

相關新聞

林憲銘籲「軟硬通吃」 台灣要轉為AI應用大國

代工大廠緯創董事長林憲銘、鴻海董事長劉揚偉昨針對ＡＩ前景提出看法。林憲銘說，台灣在ＡＩ硬體供應鏈有世界級優勢，但「如果只有做設備，賺的錢永遠只有這裡面比較辛苦的那一段」，因此應進一步發展ＡＩ應用與台灣自己的大語言模型。劉揚偉則說，ＡＩ發展並非泡沫，算力需求在未來至少三到五年內，都將持續增長。

旅平險投保不便！程序繁瑣功能不足 業者促鬆綁

暑假旅遊旺季到來，不少民眾揪團出國，投保旅行平安險雖是不可或缺的保障，但目前有關旅平險的團體投保，包括多人同行、家庭共同投保、未成年子女投保等規定卻引發不少民怨，業者希望金管會保險局能鬆綁相關規定，金管會則表示，會評估未來是否有更精進的作業方式。

未成年旅平險保額 是否修法調高？產官各執一詞

家長為未成年子女投保旅行平安險經常被身故保險金上限規定卡住，保險業者建議可透過修法，加註「旅平險或團體險不在此限」的但書解套。但金管會官員認為，在道德風險的問題無法排除的前提下，是否修法仍有待商榷。

張雍川辭國泰投信總座

國泰金控昨晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於今天生效，並由資深副總經理鄭立誠暫代職務。國泰金表示，張雍川是以督導不周理由請辭並致歉。

內線案衝擊長榮海運股價 市場：基本面不變

長榮海運股價昨天受到內線交易案消息衝擊，股價跳空開低走低，終場以一八八元作收，下跌七點五元、跌幅百分之三點八四，成交量二萬二六八三張，盤中跌幅一度達百分之四，但尾盤跌幅收斂，市場憂心高層涉入內線交易，恐衝擊公司治理形象，後續司法程序也仍存在不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。