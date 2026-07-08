張雍川辭國泰投信總座

國泰金控昨晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於今天生效，並由資深副總經理鄭立誠暫代職務。國泰金表示，張雍川是以督導不周理由請辭並致歉。

張雍川請辭起因於國泰世華銀前董事長郭明鑑在擔任國泰投信董事期間，自去年五月開始擔任世芯｜ＫＹ獨立董事，也造成國泰投信因內部疏漏，投信旗下基金、全委帳戶投資世芯｜ＫＹ股票，引發利害關係人風暴，共計賠償約九點五億元。

國泰投信第十屆董監事名單也出爐，除了張雍川外，國泰投信投資長蔡宜芳也辭任董事，新任董事名單為國泰投信董事長李偉正、國泰投信副董劉上旗、國泰金總經理李長庚、國泰金資深副總陳晏如，監察人為國泰金財務處會計部協理洪瑞鴻。