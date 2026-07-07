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龔明鑫：推動5大信賴產業非紅化 鏈結國際強化韌性

中央社／ 台北7日電
2026韌性台灣高峰論壇7日舉行，總統府秘書長潘孟安（左6）、經濟部長龔明鑫（右6）、數發部長林宜敬（左5）、全社會防衛韌性委員會副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆（左4）等人出席。中央社
2026韌性台灣高峰論壇7日舉行，總統府秘書長潘孟安（左6）、經濟部長龔明鑫（右6）、數發部長林宜敬（左5）、全社會防衛韌性委員會副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆（左4）等人出席。中央社

經濟部龔明鑫今天表示，隨著地緣政治情勢變化，非紅供應鏈已成國際趨勢，政府希望推動5大信賴產業非紅化，與全球民主國家建立更緊密的供應鏈鏈結，甚至形成生態體系，以強化韌性。

2026韌性台灣高峰論壇今天舉行，總統府秘書長潘孟安、經濟部長龔明鑫、數發部長林宜敬、全社會防衛韌性委員會副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆等人出席。

潘孟安致詞表示，政府持續透過5大信賴產業厚植國內經濟深度，並持續與國際接軌，因應地緣政治帶來的衝擊。台灣近年經濟表現亮眼，這並非政府單方面努力，而是全國百工百業共同打下的基礎；面對下一波挑戰，政府與企業如何持續合作更為重要。

潘孟安指出，在AI浪潮下，台灣要在非紅供應鏈中扮演重要基地角色，並拓展歐洲、亞洲及美洲市場，提升整體供應鏈韌性。同時，政府也關注傳統產業及中小微企業的轉型與創新，未來將透過科技產業量能協助，讓產業同步向前。

龔明鑫致詞表示，因應國際地緣政治變化，非紅供應鏈已成國際趨勢，也為台灣帶來發展機會，包括無人機、關鍵礦物等領域，台灣可與全球夥伴深化合作。

龔明鑫進一步說，政府希望透過5大信賴產業非紅化，與全球民主國家建立更緊密的供應鏈合作，甚至形成生態體系。此外，他指出，中小微企業家數達171萬家，占全體企業達98%，是台灣韌性的重要基礎之一，政府會持續提供支持。

針對數位韌性，林宜敬說明數發部3大目標，包括網路不能斷、系統不能停止運作、資料不能丟失。他表示，台灣處於地緣政治衝突前緣，也常面臨颱風、地震等天災，多重備援是重要原則，在網路方面，已透過海、地、空等建立多元備援，資料則採取本地與海外雲端雙重備援。

林宜敬指出，數發部正統整全台各項系統，盤點平時及緊急狀況下的優先順序，若遇緊急情況導致網路通訊頻寬受限，將牽涉資源分配、核心設施防守，以戰爭為例，醫療資源及藥品調度將更為重要。此外，資安韌性也是重要議題，數發部將持續強化防禦措施。

林飛帆以「政策出擊全面提升韌性台灣」為題發表演說，他表示，韌性並非從天而降、與生俱來，而是需要投資、建設與演練，透過政府及社會共同參與，不斷強化的能力。

林飛帆指出，中國一年耗資新台幣8兆投入軍事擴張，為台灣平均年度國防預算的11倍之多，中國正用最快的速度增強軍事力量和戰備。他細數中國近年擾台作為，並說「一個主張兩岸一家親的國家不需要在台海試射飛彈、火箭，更不需要利用常態性的軍演對台灣壓迫」。

他表示，政府持續建構全社會韌性，如在全台368個鄉鎮設立防災協作中心，並已訓練15萬名防災士，目標今年底達20萬名，未來盼讓200萬人接受防災士訓練，可以進行第一線救護。

林飛帆強調，台灣的目標很清楚，就是要讓對方每天早上起床時，都清楚意識到今天不是侵略台灣的好時機，這就是最重要的嚇阻力，也是維護台海和平安全最重要的一環。

龔明鑫 潘孟安 林宜敬 經濟部 國安會 總統府

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