6月CPI漲幅創近1年半新高 楊金龍：全年應可在2%以下

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，創17個月最大漲幅。中央銀行總裁楊金龍對此表示，主計總處統計與央行預期差不多，並未大幅偏離，全年CPI應可維持在2%以下；至於輸入性通膨壓力，「如果油價下來，應該就比較不會」。

主計總處統計，6月CPI年增率為2.6%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增2.45%，漲幅雙雙較5月擴大。

楊金龍今天出席央行人員退休歡送會後受訪指出，主計總處數值與央行第2季理監事會後公布的預測差不多，央行是逐季預測，整體來看並沒有大幅落差。

根據央行預測，全年CPI估為1.91%、核心CPI為1.9%，逐季來看，第1季CPI年增率為1.23%，第2季至第4季預測值分別為2.1%、2.22%、2.1%。

楊金龍並指出，目前國際油價已經大幅下滑至每桶70多美元，預計全年CPI可維持在2%以下水準，但央行仍會密切關注物價變動。