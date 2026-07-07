主計總處：AI推升電腦漲價 教養設備漲幅44年半新高

科技通膨效應逐步浮現，主計總處今天指出，人工智慧（AI）需求大爆發，去年下半年起，記憶體等價格顯著上漲，儘管對國內物價直接影響有限，但仍體現在電腦及周邊設備價格明顯飆漲，帶動「教養設備及用具」創統計以來最大漲幅。

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，連續2個月高於2%的通膨警戒線，並創17個月最大漲幅。主計總處專門委員曹志弘說明，6月CPI漲幅擴大，除了中東戰事推升國際油價的影響仍在，天候不穩導致菜價上漲，以及端午節的季節性因素均是原因。

而6月以新台幣計價的進口物價指數年增23.07%，為近46年最大漲幅，外界關注是否帶來輸入性通膨。

曹志弘表示，目前並沒有輸入性通膨現象。6月進口物價漲幅擴大，主要來自國際油價及電子零組件原料價格上揚；前者隨著中東局勢緩和，國際油價已於6月下旬明顯回落，後續壓力將減輕，後者則多用於生產出口商品，對國內影響有限。

不過曹志弘指出，電子零組件原料多用於出口，少部份仍會反映至國內電腦及相關設備，因此6月「教養設備及用具」上漲7.39%，創有統計以來、44年半最大漲幅，主因就是當中的電腦及周邊設備價格顯著上漲。

曹志弘進一步說明，AI浪潮來襲，帶動相關零組件價格上漲，去年下半年起已出現記憶體漲價潮，今年起逐步反映至終端消費市場，電腦、隨身碟等商品都有漲價，但因為電腦及周邊設備占CPI權重僅1.6%，加上民眾購買頻率很低，對整體物價及民眾感受影響不大。