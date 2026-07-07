6月CPI年增2.6%、創17個月新高 估7月漲幅可望收斂

端午節慶效應與天候因素疊加，國內物價漲勢仍未歇。行政院主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。主計總處預估，隨著節慶因素消退，加上國際油價回落，7月物價漲幅可望收斂。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，6月CPI年增率擴大主要有兩大因素。首先，今年端午節落在6月，推升相關服務價格及部分個人照顧服務禮金費用，導致6月CPI增加0.2個百分點；其次，近期天候不穩定影響蔬菜收成，推升蔬菜價格，水果跌幅也較往年縮小，推升CPI增加0.1個百分點。

除上述短期因素外，曹志弘說，外食費年增3.02%、房租上漲1.78%，以及部分商品類如油料費與電腦設備價格上揚，讓整體推升6月CPI年增率較上月擴大0.4個百分點。

主計總處統計顯示，6月七大類物價全數上揚，其中以交通及通訊類年漲4.14%漲幅最大，其次為教養娛樂類年漲3.6%，雜項類年漲3.3%。

先前主計總處預估第2季CPI平均年增率為2.04%，但7日公布數字為2.17%，不只高於先前預測，也寫下近五季新高。曹志弘解釋，除前述天候影響外，中東戰爭推升燃油附加費也是原因之一，不過，隨著6、7月燃油附加費持續調降，後續將持續觀察此影響是否縮小。

針對目前是否已陷入通膨狀況，曹志弘強調，主計總處對於通膨並無定義，央行設定的2%為政策目標。根據國際慣例，通膨需具備持續性、顯著性及普遍性三大條件，以目前國內數據觀察，尚不符合國際認定的通膨標準。

曹志弘補充，衡量物價壓力應與薪資成長連結，這幾年國內名目薪資成長率明顯高於物價漲幅，只要實質薪資維持正成長，目前物價仍屬於溫和上漲。

展望7月，曹志弘指出，端午節慶效應將消失，加上國際原油價格目前回落至每桶70美元上下，預期7月整體CPI漲幅將較6月收斂，但受颱風等天候因素不確定性影響，預計仍會維持在2%以上。

行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。市場攤販的價格表都陸續漲價。記者季相儒／攝影