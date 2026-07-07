快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

6月CPI年增2.6%、創17個月新高 估7月漲幅可望收斂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。記者季相儒／攝影
行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。記者季相儒／攝影

端午節慶效應與天候因素疊加，國內物價漲勢仍未歇。行政院主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。主計總處預估，隨著節慶因素消退，加上國際油價回落，7月物價漲幅可望收斂。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，6月CPI年增率擴大主要有兩大因素。首先，今年端午節落在6月，推升相關服務價格及部分個人照顧服務禮金費用，導致6月CPI增加0.2個百分點；其次，近期天候不穩定影響蔬菜收成，推升蔬菜價格，水果跌幅也較往年縮小，推升CPI增加0.1個百分點。

除上述短期因素外，曹志弘說，外食費年增3.02%、房租上漲1.78%，以及部分商品類如油料費與電腦設備價格上揚，讓整體推升6月CPI年增率較上月擴大0.4個百分點。

主計總處統計顯示，6月七大類物價全數上揚，其中以交通及通訊類年漲4.14%漲幅最大，其次為教養娛樂類年漲3.6%，雜項類年漲3.3%。

先前主計總處預估第2季CPI平均年增率為2.04%，但7日公布數字為2.17%，不只高於先前預測，也寫下近五季新高。曹志弘解釋，除前述天候影響外，中東戰爭推升燃油附加費也是原因之一，不過，隨著6、7月燃油附加費持續調降，後續將持續觀察此影響是否縮小。

針對目前是否已陷入通膨狀況，曹志弘強調，主計總處對於通膨並無定義，央行設定的2%為政策目標。根據國際慣例，通膨需具備持續性、顯著性及普遍性三大條件，以目前國內數據觀察，尚不符合國際認定的通膨標準。

曹志弘補充，衡量物價壓力應與薪資成長連結，這幾年國內名目薪資成長率明顯高於物價漲幅，只要實質薪資維持正成長，目前物價仍屬於溫和上漲。

展望7月，曹志弘指出，端午節慶效應將消失，加上國際原油價格目前回落至每桶70美元上下，預期7月整體CPI漲幅將較6月收斂，但受颱風等天候因素不確定性影響，預計仍會維持在2%以上。

行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。市場攤販的價格表都陸續漲價。記者季相儒／攝影
行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。市場攤販的價格表都陸續漲價。記者季相儒／攝影

行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。市場攤販的價格表都陸續漲價。記者季相儒／攝影
行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。市場攤販的價格表都陸續漲價。記者季相儒／攝影

端午節 主計總處 行政院 CPI

延伸閱讀

物價再破二！6月CPI年增率飆上2.6% 創17個月新高

央行放手 台幣貶破32元…探三個月低價

榮成營收／6月47億元、年增 44.1% 創51月以來新高

儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

相關新聞

6月 CPI 年增2.6%、創17個月新高 估7月漲幅可望收斂

端午節慶效應與天候因素疊加，國內物價漲勢仍未歇。行政院主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，不只連三個月漲幅擴大，更寫下17個月以來新高紀錄。主計總處預估，隨著節慶因素消退，加上國際油價回落，7月物價漲幅可望收斂。

物價再破二！6月CPI年增率飆上2.6% 創17個月新高

主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.60%，連兩月破二。由於6月適逢端午連假，與去年在5月不同，加上油料費漲幅高達19.45%，燃油附加費推升機票價格上漲，外食年增率則飆破3%，造成6月CPI年增率創下17個月以來新高，顯示物價壓力持續升溫。

加速中小企業淨零升級 經部今年已輔導500家企業投入 節電2,206萬度

為加速中小微企業淨零轉型，經濟部中小及新創企業署今年由「單點式企業輔導」轉向「產業聚落共創」，115年上半年，中企署已於製造業及服務業推動逾40個減碳輔導聚落，帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2,206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e，減碳量相當於逾26座大安森林公園；同時促成逾1,000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元電費。

台韓創投公協會簽署MOU 將推跨境基金、退場合作

中華民國創業投資商業同業公會（TVCA）與韓國創投協會（KVCA）今天簽署合作備忘錄，未來合作聚焦兩大主軸，將共推跨境基...

油價居高、菜價漲 6月CPI年增2.6%「創17個月新高」

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，已經連續2個月突破2%的通膨警戒線，並創17個月以來最...

賴總統談創投 台灣具完整科技產業鏈、可信賴產業夥伴

賴清德總統7日出席「2026台灣創投暨私募投資年會」。他表示，政府目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克，轉化為科技籌資中心，吸引更多國際企業選擇並投資台灣。要吸引國際資本長期布局，台灣除了完整的科技產業鏈，也具備民主法治、自由市場、創業精神以及可信賴的產業夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。