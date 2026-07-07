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物價再破二！6月CPI年增率飆上2.6% 創17個月新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.60%，連兩月破二。聯合報系資料照
主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.60%，連兩月破二。聯合報系資料照

主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.60%，連兩月破二。由於6月適逢端午連假，與去年在5月不同，加上油料費漲幅高達19.45%，燃油附加費推升機票價格上漲，外食年增率則飆破3%，造成6月CPI年增率創下17個月以來新高，顯示物價壓力持續升溫。

值得注意的是，教養娛樂費因電腦及軟體等教養設備，以及用具上漲7.39%，漲幅創44年半新高，帶動6月教養娛樂費用上漲3.60%。主計總處表示，因AI需求強勁，帶動記憶體等零組件價格上漲，因此進口物價指數從去年下半年開始逐漸上揚，今年一月開始反映在3C終端商品。但由於民眾購買電腦等商品頻率不高，且有各種品牌可以替代，占CPI權重也不高，不像外食費上揚感受這麼深。

主計總處調查，6月CPI 較上年同月漲 2.60％：6 月下旬起國內汽柴油價格隨國際行情調降，惟油料費漲幅仍大，加上燃油附加費推升國際機票，以及國外旅遊團費等娛樂服務與交通工具零件及維修費等費用亦調高。此外，外食費、房租及家庭管理費用續漲，蔬菜、電費、燃氣價格均較上年為高，與部分服務費(如個人照顧服務費饋贈禮金)受端午節所在月份不同影響(上年在5月)，惟水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI漲2.45％，也較5月更高。

七大類中變動影響較大者，落在交通及通訊類漲4.14％，其中主因國際油價相較上年同月仍高，油料費上漲 19.45％，加上機票因國際航線燃油附加費調漲，上漲13.49％，惟交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌2.31％，抵銷部分漲幅。

年增率次高的項目是教養娛樂類漲3.60％，其中主因來自電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲 7.39％，以及旅遊團費等娛樂服務上漲5.08％所致。

主計總處 物價 CPI

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