加速中小企業淨零升級！經部今年已輔導500家企業投入 節電2,206萬度

為加速中小微企業淨零轉型，經濟部中小及新創企業署今年由「單點式企業輔導」轉向「產業聚落共創」，115年上半年，中企署已於製造業及服務業推動逾40個減碳輔導聚落，帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2,206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e，減碳量相當於逾26座大安森林公園；同時促成逾1,000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元電費。

今年上半輔導產業聚落包括：鞋機、紡織、水產加工、鋁門窗、家具、塑膠射出及包材等產業聚落。

中小及新創企業署說明，今年淨零轉型改採取「產業聚落共創」新策，將過去輔導範疇由個別企業擴大為以地理鄰近及產業鏈緊密連結的產業聚落為核心，串聯法人單位、產業公協會及具產業影響力之中型企業擔任「減碳先鋒」，帶動上下游製造業與服務業投入減碳行動，使輔導效益由單一企業擴及整體聚落，共同打造兼具韌性與競爭力的綠色生態系。

中企署自2025年以推動中小微企業「知碳、減碳」為主軸，協助業者建立碳管理與減碳基礎能力；今年進一步推動「綠色聚落」，由個體調適邁向群聚共創。面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、品牌商減碳要求，以及我國上市櫃企業接軌IFRS永續揭露準則趨勢，中小微企業往往受限於技術、人力與資金資源，難以獨力完成轉型；透過聚落輔導整合企業、技術服務及輔導資源，促進合作交流及成功經驗擴散，可有效降低轉型門檻與試誤成本，帶動中小微企業群體協力轉型。

中企署表示，「產業聚落」是指具備地理鄰近性，並透過供應鏈或產業合作串連的企業群體，可發揮資源共享、知識交流及共同創新的優勢。中企署目前偕同聚落關鍵廠商、產業公協會、各縣市工業會及商業會等，推動「以大帶小、以中帶小」的減碳模式，並由專家輔導團隊實地訪視產業聚落，提供節能診斷、技術支援及聚落媒合等服務，協助中小微企業導入能源管理、低碳製程、循環經濟及智慧化應用，打造可複製、可擴散的聚落綠色轉型示範案例。

中企署表示，2026年上半年已於製造業及服務業推動逾40個減碳輔導聚落，帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2,206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e，減碳量相當於逾26座大安森林公園；同時促成逾1,000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元電費。

產業代表裕銘機械總經理曾信銘表示，透過中企署輔導，成功串聯上下游合作夥伴，打造製鞋智慧產線，並導入綠色材料、3D列印中底等，達到製程節能與提升國際競爭力的雙重目標。

高雄市鋁門窗經營協會創會理事長暨高全存公司董事長簡天保指出，鋁門窗產業已作到邊角裁切料能夠100%回收再利用，並以回收鋁原料開發可透光隔熱的氣密窗產品，更可帶動建築物節能減碳。

水產工業同業公會秘書長吳姿蓉則表示，以往水產加工之副產品去化不易，透過本輔導協助將副產品加工為寵物食品，帶動同業改善冷凍空調設備用電與溫度的監控管理，開創永續環保新商機。雅文塑膠總經理陳秉豐則說明，在本輔導協助導入AI調機試模系統之後，作業人員僅須微調參數即可讓塑膠射出完美成型，減少製程試誤次數及原料浪費，達到減碳效果。