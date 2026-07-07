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台韓創投公協會簽署MOU 將推跨境基金、退場合作

中央社／ 台北7日電
由左至右依序是創投公會暨私募股權投資公會理事長邱德成、國發會主委葉俊顯、韓國創投協會會長金學均。中央社
由左至右依序是創投公會暨私募股權投資公會理事長邱德成、國發會主委葉俊顯、韓國創投協會會長金學均。中央社

中華民國創業投資商業同業公會（TVCA）與韓國創投協會（KVCA）今天簽署合作備忘錄，未來合作聚焦兩大主軸，將共推跨境基金與退場機制合作，期盼台韓生態系更緊密連結。

由中華民國創業投資商業同業公會（TVCA）與中華民國私募股權投資商業同業公會（TPEA）共同主辦「2026台灣創投暨私募投資年會」今天登場，除了邀請總統賴清德致詞、產業界領袖發表演說，台韓創投公協會也藉此場合共同簽署合作備忘錄，簽署儀式由國發會主委葉俊顯見證。

葉俊顯致詞時表示，台灣與韓國產業結構相似，但不代表雙方只有競爭，也有很大的合作空間。

葉俊顯指出，國際知名創新研究機構StartupBlink最新公布「2026年全球新創生態系指數」，台韓均名列前20名，在硬體與物聯網領域表現更是傑出，顯示台韓製造實力雄厚，而且均具有堅實人才、蓬勃發展的生態系，期許未來不論在產業創新、跨境投資或是新創連結，都能有更多交流機會。

韓國創投協會會長金學均表示，近年台灣新創與創投生態系成長令人印象深刻，台灣作為全球半導體與高科技硬體產業重要基地，也是全球科技供應鏈關鍵樞紐，已成為東亞最具活力的成長引擎之一；韓國則以Deep Tech與AI為核心，加速推動創業生態系升級，並擁有以KOSDAQ為核心、成熟且具競爭力的退場機制。

金學均表示，此合作備忘錄不只是形式，而是推動兩地市場實質變革的行動計畫。未來雙方合作將聚焦兩大主軸，第一，推動跨境基金設立，透過共享彼此網絡、可信賴市場資訊與投資資料，建立雙向投資的良性合作機制。

第二，雙方將深化退場機制合作。金學均指出，韓國多年來持續發展以KOSDAQ為核心的資本市場，支持創新企業成長，台灣也正積極推動IPO、企業併購等多元退場機制；未來兩國協會將攜手協助優秀企業透過IPO、併購等方式成功退場，並進一步串聯投資人與資本市場。

創投公會暨私募股權投資公會理事長邱德成則說，台灣與韓國都是亞洲科技創新的重要力量，也各自擁有世界級產業優勢。面對人工智慧、數位轉型與全球供應鏈重組，國際競爭已不只是企業之間的競爭，更是創新生態系之間的競爭。台韓若能深化合作，將有助於共同掌握下一波創新發展機會。

創投 葉俊顯

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