油價居高、菜價漲 6月CPI年增2.6%「創17個月新高」

為加速中小微企業淨零轉型，經濟部中小及新創企業署今年由「單點式企業輔導」轉向「產業聚落共創」，115年上半年，中企署已於製造業及服務業推動逾40個減碳輔導聚落，帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2,206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e，減碳量相當於逾26座大安森林公園；同時促成逾1,000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元電費。

2026-07-07 17:36