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油價居高、菜價漲 6月CPI年增2.6%「創17個月新高」

中央社／ 台北7日電
主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，已經連續2個月突破2%的通膨警戒線，並創17個月以來最高紀錄。圖為飲料架。圖／AI生成
主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，已經連續2個月突破2%的通膨警戒線，並創17個月以來最高紀錄。圖為飲料架。圖／AI生成

主計總處今天公布6月消費者物價指數CPI）年增率擴大至2.6%，已經連續2個月突破2%的通膨警戒線，並創17個月以來最高紀錄；扣除蔬果、能源後的核心CPI則年增2.45%。

主計總處指出，儘管6月下旬起，國內汽柴油價格隨國際行情調降，但油料費漲幅仍大，燃油附加費也推升國際機票價格；此外，外食費、房租及家庭管理費用續漲，又有蔬菜受到豪雨影響，供給減少、價格上漲等因素，推升整體物價漲幅。

而6月重要民生物資CPI漲幅同步擴大，升至2.17%，為近4個月最大漲幅。

油價 主計總處 機票 消費者物價指數 CPI

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