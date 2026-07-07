台電球類Fun電營10周年 吸引3600名學童報名

台電「球類Fun電營」今天展開，將於12縣市舉辦棒球、排球、羽球、足球、籃球5大球類夏令營，12場次共吸引3600名學童報名。台電表示，課程融入節電宣導，並由台電國手級球星指導，讓學童享受運動樂趣。

台電今天發布新聞稿表示，台電今天於台北市萬華區東園國小舉辦2026「球類Fun電營」開幕儀式，台電總經理郭天合、台電工會理事長吳有彬、台北市體育總會棒球協會理事長戴極昇等貴賓，以及近500位學童與家長皆到場共襄盛舉。

台電表示，「球類Fun電營」自2016年開辦以來，首場即以棒球為主題。今年適逢10週年，為展現台電長年支持體育的初心，開幕儀式選在去年勇奪威廉波特世界少棒冠軍的台北市東園國小舉辦，並邀請蟬聯全國成棒春季聯賽冠軍的台電棒球隊到場與學童互動。

台電指出，今年活動將在全國12個縣市，推出包含棒球、排球、羽球、足球、籃球5種球類共12場次夏令營，多數場次在報名首日即秒殺，共吸引3600名學童參與。營隊除了有台電國手級球星親自教學、課程結合節電宣導外，還將贈送每位學員由寶特瓶回收再製的環保運動球衣。

台電說明，台電深耕台灣體壇80年，長年經營6支球隊、培育超過500位國手。自2016年推出「球類Fun電營」以來，至今累計舉辦80場次，陪伴逾2.2萬名學童免費體驗運動樂趣。此外，每年也由台電球員組成「關懷列車」，將體育資源送往偏鄉校園、傳授專業球技。