快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

雇主注意！「勞資會議」為股票初上市櫃、聘移工審查項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部7日修正發布「事業單位召開勞資會議應行注意事項」，就事業場所單獨召開門檻、固定開會週期、勞資代表親自出席與主席宣告程序、事業單位人數大量增加時由地方政府適時協助擴增代表、提案保護與深化協商，以及事業單位自行辦理勞方代表選舉之選務等事項進行修訂。

勞動部表示，注意事項於2019年訂定，提供勞資雙方於選舉勞方代表及召開會議等實務運作重要參考依據，該部持續蒐集勞資雙方對勞資會議常見實務問題，徵詢各地方政府的意見後，完成修訂注意事項，修正重點如下：

一、健全選務運作及勞資代表機制：包括應在工作時間內辦理勞方代表選舉選務；以及因應事業單位勞工人數增加，主管機關得促請事業單位調整勞資代表人數；視訊會議中出席人員應使用與勞資會議備查名冊相同之姓名等。

二、事業場所應單獨召開門檻：事業場所（分支機構，如分店、工廠）內之勞工人數達30人以上者，應自行單獨召開勞資會議，不得與事業單位(如總公司)或其他事業場所合併辦理。

三、定期規律召開勞資會議：召開勞資會議應具備「規律性」與「時間可預期性」，事業單位可自行訂定「每三個月（或低於三個月）」為固定週期；週期一經確立，即必須在該特定週期內至少召開一次以上之會議。

四、明定勞資會議成會要求：勞資雙方代表應親自出席會議，不得委託代理，並於開會前主席必需確認各方代表出席人數是否已達各過半數，始得宣布開會；如未達出席門檻，則應另訂開會日期，以確保決議有效性。

五、新增提案保護規定：已提出之提案在未經提案人同意，不得透過協調或其他非正式方式逕行排除，以維護提案人權益。

六、新增強化提案與議事機制：考量各事業場所經營型態與環境差異，新增強化提案與議事機制，鼓勵雙方提出具體議題（工作環境改善、組織運作效能等），以落實充分溝通。

勞動部提醒，事業單位不論規模大小，都應該依法舉辦及定期召開勞資會議，讓勞資雙方可以藉由定期對話溝通，促進組織內的生產運作、改善工作流程及增進勞工福祉。

勞動部已將勞資會議召開情形，納入事業單位申請股票初次上市(櫃)、聘僱外籍移工的審查項目之一，事業單位均應依照勞資會議相關規定及本注意事項來舉辦勞資會議。事業單位如有疑義，則可就近洽事業單位所在地勞動行政主管機關提供協助。

勞動部

延伸閱讀

新聞中的法律／職場人際衝突 不等於霸凌

勞退舊轉新 未強制雇主提繳

極端高溫想放「高溫假」 不只勞工認同、近五成企業也贊成

《「我是有錢人」迷思801》擔心勞保破產的年輕SOHO族 該如何加強自己的保障？

相關新聞

中企署推綠色聚落 上半年帶動500家中小微企業減碳逾1萬噸

面對全球淨零浪潮，經濟部中企業輔導中小微企業進入減碳世界，今年上半年，,中企署已帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e減碳量，同時促成逾1000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元的電費支出。

卓榮泰還原食安事件時序 360家廠商全面盤點、違規依法重罰

行政院長卓榮泰7日針對食用油食安事件表示，政府自事件發生後即採取最審慎、積極的態度處理，從稽查、下架、專家會議到全面清查廠商均按時程推進，絕非延誤處理。他強調，目前已掌握360家下游廠商資料，正全面清查產品流向，凡油脂成分超過20%的產品均須立即下架；若中聯公司涉及延誤通報、隱匿或提供不實資料，將依法從重究責。

布局海外 台灣富豪 搶購東京不動產

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。

台股財富效應分化 內需未雨露均霑

台灣股市今年牛氣沖天，創造驚人財富效果，對提振內需市場幫助有多少？雖然主計總處五月底大幅上修全年民間消費成長率為百分之三點六，但學者觀察，主要消費力道在精品等高檔商品，且投資人在股市賺的錢可能又投入錢滾錢或密集出國旅遊，甚至拿去買房，分配到國內消費恐怕不如想像多。

台股「牛氣」外溢！餐飲業績最亮眼 零售買氣穩

今年以來台股飆漲，內需市場並未因此全面受惠，僅餐飲業者業績成長幅度最明顯。業者表示，投資人在股市獲利後，聚餐、請客慶祝是最快速反應的需求，因此獲益較多。

台新銀做公益16年 育幼院童感謝吳東亮

台新銀行公益慈善基金會連續十六年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去年活動中，雲林信義育幼院提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲六十萬元公益金支持，該計畫是讓院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。