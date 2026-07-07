中企署推綠色聚落 上半年帶動500家中小微企業減碳逾1萬噸

面對全球淨零浪潮，經濟部中企業輔導中小微企業進入減碳世界，今年上半年，,中企署已帶動逾500家企業投入，開發節電潛力2206萬度、落實減碳約1萬300噸CO2e減碳量，同時促成逾1000萬元國際訂單，平均每家企業透過節能可再節省逾18萬元的電費支出。

中企署 114 年以推動中小微企業「知碳、減碳」為主軸，協助業者建立碳管理與減碳基礎能力；今年進一步推動「綠色聚落」，由個體調適邁向群聚共創。

中企署指出，面對歐盟碳邊境調整機制（EU CBAM）、品牌商減碳要求，以及我國上市櫃企業接軌IFRS永續揭露準則趨勢，中小微企業往往受限於技術、人力與資金資源，難以獨力完成轉型；透過聚落輔導整合企業、技術服務及輔導資源，促進合作交流及成功經驗擴散，可有效降低轉型門檻與試誤成本，帶動中小微企業群體協力轉型。

中企業組長張雲評表示，產業聚落是指具備地理鄰近性，並透過供應鏈或產業合作串連的企業群體，可發揮資源共享、知識交流及共同創新的優勢，中企業釐清北中南東產業聚落，派遣專家實地訪視，提供節能診斷、技術支援及聚落媒合等服務，協助中小微企業導入能源管理、低碳製程、循環經濟及智慧化應用,打造可複製、可擴散的聚落綠色轉型示範案例。

中企署展示淨零轉型成果，包括「低碳『鞋』奏曲，永續步履產業聚落」，呈現台中、台南鞋機聚落導入AI應用與低碳材料，節電超過110萬度，並帶動4800萬元永續商機；「『貓』起來減碳綠色水產與機能寵糧聚落」，分享高雄、屏東水產加工聚落導入循環經濟善用副產物及節能設備，創造8000萬元投資，同時減碳近2000噸CO2e。

「淨零『家』減法，永續綠家居產業聚落」，展現高雄鋁門窗聚落透過低碳製程，創造逾6,500萬元營收；「綠色食代包裝聚落」，彰顯新北、台中塑膠射出聚落透過廢料再利用及AI設備，年減碳2205公噸，並降低生產成本2114萬元。