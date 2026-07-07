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詐騙手法再翻新 冒用其它公司名刊登「徵人廣告」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

網路詐騙手法翻新，近期有不法份子冒用台中企業「盛豐新流量商業社」名義，於104人力銀行刊登徵才職缺。104人力銀行今（7）日表示，已於第一時間將該冒名廠商與職缺下架，並通知應徵者提高警覺，未來將導入多重因子認證，防堵類似冒名事件再次發生。

針對此起遭冒名事件，104人力銀行說明，公司於7月3日依循現行「新客戶刊登作業流程」SOP進行審查，比對經濟部商號公開登記資料，以及申請人提供同名負責人的身分證等相關文件，才進行簽約；後續該申請人也於7月4日至7月6日間，刊登客服與採購共二筆職缺。

104人力銀行指出，直至7月6日，接獲原商號負責人來電通知遭冒名刊登，經查證屬實後，立即執行下架作業。同時，並逐一通知主動應徵、以及被聯絡的求職會員提高警覺，保護個資，避免受騙上當。目前，公司已備妥相關蒐證資訊，協助警方調查。

面對不法份子偽造技術持續升級，104人力銀行強調，未來將持續強化多重因子認證機制，避免類似事件再度發生。同時提醒求職者，若遇徵才方要求加入LINE或其他外部通訊軟體，或要求提供身分證字號、銀行帳戶等敏感個資，極有可能是假冒徵才、真詐騙，務必提高警覺，並透過官方客服管道進行檢舉。

台中 人力銀行 職缺

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