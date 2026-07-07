微程式資訊台中七期設營運研發中心 市府：搶半導體及AI商機

上市公司微程式資訊公司將在台中七期自建營運研發中心，台中市府經濟發展局長張峯源為此特地拜訪與董事長吳騰彥，就半導體供應鏈整合、ICT系統設計服務及企業投資布局等議題交換意見。張峯源今表示，微程式資訊是出自台中市的企業，在是台灣資通訊設計服務的重要企業著有績效，經發局招商工作小組將全力協助都市設計審議、建照申請及相關行政程序，加速投資案推動，搶攻半導體及AI產業商機。

張峯源說，微程式資訊公司投入系統整合及智慧應用，在YouBike公共自行車資訊系統整合與數據分析扮演關鍵角色，並成功將行動應用、雲端平台、大數據分析等核心技術延伸至半導體設備智慧化應用，展現從智慧交通跨足半導體、AI等高科技產業的創新實力，也凸顯台中完整產業聚落所孕育的研發能量。

吳騰彥說，微程式資訊成立於1995年，定位為產業的ICT Design House（ICT設計中心）深耕系統整合與智慧應用，2009年起參與YouBike公共自行車系統建置，並投入電子票證、智慧停車及智慧運輸等多元應用，打造涵蓋多元票證、優惠機制及雲端管理的整合平台，相關技術已廣泛應用於民眾日常生活。

他說，公司自2018年起積極布局半導體設備智慧化，將感測、通訊、AI分析、雲端管理及資訊安全等技術導入製程設備，協助業者提升設備監測、數據分析及製程良率。同時攜手家登精密等18家企業成立「德鑫半導體聯盟」，透過資源共享、合作研發及共同拓展海外市場，加速半導體高階設備國產化，提升台灣供應鏈國際競爭力。

經發局說，微程式資訊公司將在七期打造結合研發、展示、測試及產業交流的新研發據點，持續擴充AI、半導體及智慧系統研發量能。市府將透過招商工作小組提供單一窗口服務，協助企業投資設廠及擴廠，並串聯半導體、精密機械、智慧製造及AI等產業聚落，發揮台中完整供應鏈優勢，打造兼具研發、製造與創新服務能量的高科技產業生態系，持續提升台中在全球高科技供應鏈中的競爭力。