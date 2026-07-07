台新銀做公益16年 育幼院童感謝吳東亮

台新銀行公益慈善基金會連續十六年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去年活動中，雲林信義育幼院提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲六十萬元公益金支持，該計畫是讓院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。

院童七月一日自雲林騎單車北上，特別在昨天騎單車到達台新新光金控大樓，並由信義育幼院董事長邱維銘致贈感謝狀給台新新光金控董事長吳東亮，院童以直笛吹奏「感謝你的愛」表達感謝，場面溫馨。

吳東亮表示，台新新光金控多年來持續透過台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」公益活動，雲林信義育幼院自二○一○年起四度獲選，累計獲二一○萬元公益金支持，陪伴許多弱勢兒少穩定成長。吳東亮也感謝集團內各公司志工一路陪同信義育幼院院童同行，共同實踐台新新光金控回饋社會的永續承諾。

邱維銘說，這不僅是一趟單車旅程，更透過挑戰自我、團隊合作及公益服務，培養孩子面對困難的勇氣、對生命的責任感，及回饋社會的行動力。

此次信義育幼院執行「少年騎跡．築夢工坊」期間，由台新銀行、新光人壽、台新證券等子公司志工，分別在雲林、新竹、新北及台北接力陪伴院童，協助交通引導、公益服務及活動支援。

「您的一票，決定愛的力量」邁入第十七屆，十六年來已接觸四千多家次的社福團體，長期支持全台社福團體推動創新公益服務。