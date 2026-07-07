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台股「牛氣」外溢！餐飲業績最亮眼 零售買氣穩

聯合報／ 記者林海／台北報導

今年以來台股飆漲，內需市場並未因此全面受惠，僅餐飲業者業績成長幅度最明顯。業者表示，投資人在股市獲利後，聚餐、請客慶祝是最快速反應的需求，因此獲益較多。

餐飲龍頭王品說，台股受惠ＡＩ、半導體熱潮迎來史詩級牛市，一月大盤指數站穩三萬點後，五月初直接突破四萬點大關，不斷刷新紀錄，而財富效應也外溢至餐飲市場，今年二月至五月連續四個月營收創同期新高。

此外，漢來美食等業者今年業績也相當暢旺。漢來美食表示，上個世紀股價萬點時，就有「台灣錢淹腳目」的說法，當時只要號子一收關，餐廳生意就大好，顯見餐飲業績與股市有一定的連動性。也有業者分析，只要民眾股市獲利，都會想犒賞自己，而相較於購買奢侈品，聚餐、吃好一點是最直接的反應。

遠東ＳＯＧＯ指出，觀察這波股市大漲的外溢效應，消費者的心態明顯的呈現出「樂意犒賞自己」，更願意拉高客單價來享受與提升生活質感，其中最明顯反映在黃金珠寶與國際精品上，業績表現都較去年好。

但也有百貨業者表示，股市創造的財富效應並未全面反映在百貨零售市場上，可能的原因在於資金與消費需求呈現分散，部分消費需求轉向國內外旅遊等消費，也有不少投資人選擇持續將獲利再投入股市等資本市場，但整體零售買氣仍屬穩健增長，而非全面性爆發。

遠百就說，今年剛過的檔期，業績表現與高檔的股市比起來只能算還可以，並沒有民眾賺到錢就大買特買的狀況。汽車業者也說，有許多消費者寧願將資金留在股市賺取報酬，或等待進口車關稅調整，因此平價車款銷售穩健，豪車卻相對平淡。財政部賦稅署統計，今年前五月小客車奢侈稅進帳十三億二三○○萬元，和去年同期相比不增反減，少了十六億四六○○萬元。

業者分析，今年以來股市漲得又急又凶，民眾會認為漲勢還會持續下去，擔心如果把資金抽出來消費，那就跟不上下一波上漲，因此寧願持續抱著股票，才會造成內需消費兩樣情的狀況。

餐飲業 王品 半導體 台股 零售業

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