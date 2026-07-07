布局海外 台灣富豪 搶購東京不動產

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。

日本國土交通省資料顯示，台灣買家占東京都心新建公寓外國買家近三分之二；去年上半年，居住在日本以外的台灣買家在東京廿三區購入一九二戶新建公寓，比二○二四全年多出百分之八十二。

報導指出，這波需求一方面來自台灣財富快速累積。ＡＩ需求帶動台積電等半導體產業景氣，推升台股和家庭財富；另一方面，日圓疲弱也讓日本房產相對便宜。對台灣買家來說，東京和大阪仍是主要目標，福岡也因鄰近台積電熊本廠而受到關注。

距離也是重要因素。台北松山機場飛東京羽田約三小時，部分買家把日本房產視為度假、子女教育和長期投資選擇。也有人把兩岸情勢納入考量，希望在海外分散資產。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前海外置產買方大致可分為三類。第一類為自住需求，像是替子女提前購屋、規畫留學或工作居住，或單純想實現海外生活的夢想；第二類是基於地緣政治風險考量，希望透過海外置產建立第二居所，作為資產與居住的「避風港」；第三類則是房地產投資族群，特別是業界人士，由於過去曾親身經歷台灣科技設廠帶動區域房市大幅增值，因此也看好日本熊本等地在半導體產業進駐後，有機會複製「低基期、高成長」的發展模式，因而提前布局當地房地產，期待享受區域發展所帶來的增值效益。

在投資日本房地產方面，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，常見以出租投報與未來轉手獲利為主，以出租來說，在高房價的東京會以套房小宅為主，所以總價仍可控制，而大阪、名古屋或其他二線城市雖也可以購置小坪數物件出租，卻也有購置一戶建來出租的情況，投報率比起台北市高房價經常只有百分之一點五或百分之二的投報率，依照地區的不同還能多出二到三個百分點。