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福島啟動第21批核處理水排放 預計19天排7800噸

中央社／ 台北6日電

核安會表示，日本福島第一核電廠今天啟動第21批次含氚廢水排放作業，預計19天排放7800噸，預估氚總活度約1.3兆貝克。針對東電今年公布多批次氚以外的核種濃度與法規限值比值有所提高，核安會回應，據往年數據顯示，因各批次排放水來源桶槽不同，數值時而升降，並非持續上升。

核安會今天透過新聞稿表示，日本東京電力公司（東電）已於2日公布含氚廢水的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.48，符合小於1之判定值；此外東電公司委託的第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果均為0.45，與東電公司分析結果一致。

據核安會先前新聞稿顯示，東電公布不同批次的核種濃度與法規限值比值總和，今年1月為0.24、3月底為0.31、5月底為0.45，7月2日為0.48。

核安會輻射防護組環境科科長王雅玲接受電訪時說明，日本福島第一核電廠第一次排放含氚廢水至今，由於各批次排放水來源桶槽不同，氚以外的核種濃度與法規限值比值也有所差異。過去幾年的數據顯示，氚以外的核種濃度與法規限值比值有時呈現上升趨勢，時而下降，數值並非持續呈上升趨勢。

核安會表示，目前各批次數值均符合小於1的安全判定值，也符合日本原子力規制委員會（NRA）核准的排放實施計畫及東電公司的年度排放計畫。

核安會提到，將持續透過跨部會合作機制，嚴格掌握東電每批次排放源頭資料，並定期將日本排放資訊公布於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」；同時也每日執行未來7日海洋擴散預報，以及海水、海生物、岸沙與海底泥等海域輻射監測。目前相關監測結果均無輻射異常。

福島 核電 核安會

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