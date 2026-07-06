瓜地馬拉國會議長康特雷斯來訪 林佳龍盼籌組產業團訪瓜深化經貿合作

外交部長林佳龍6日在外交部會晤並午宴瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（Luis Alberto Contreras Colíndres）所率訪團，誠摯歡迎康特雷斯議長首次率團訪台。林佳龍表示，這次訪團成員來自不同政黨，包括司法改革、經濟外貿、國家安全及青年等重要委員會主席，是瓜國國會近年規模最大的訪台團之一。

今年5月，康特雷斯議長與瓜國國會主席團通過友台決議，聲援台灣參與聯合國及世界衛生組織等國際組織，林佳龍6日也向議長與跨黨派議員朋友表達誠摯感謝。林佳龍轉述，康特雷斯議長在會中分享，他在瓜地馬拉國會已經22年，目前瓜國國會共有17個政黨，這次籌組訪團時，各黨派都積極爭取參與。林佳龍表示，這再次證明「瓜地馬拉國會對台灣的支持，是超越黨派、長期累積的堅定情誼」。

林佳龍指出，台瓜兩國即將迎來建交92周年，未來如何在既有基礎上發揮彼此優勢、強化經濟韌性，讓兩國人民共享更多合作成果，也是此次會談與午宴交流的重要主題。

林佳龍表示，康特雷斯議長提到，瓜地馬拉擁有廣闊土地、豐富資源與良好投資環境，期待更多台灣企業前往投資。林佳龍也分享，隨著我國企業持續布局美洲市場，加上全球供應鏈重整，中美洲的戰略位置與發展潛力也更加重要。

林佳龍指出，台灣在農漁業、食品加工及科技產業累積豐富經驗，瓜地馬拉則擁有豐富資源與連結美洲市場的區位優勢。透過「總合外交」與「榮邦計畫」，台灣將持續串聯政府與民間力量，深化產業合作，讓深厚邦誼轉化為更多互利共榮的成果。

林佳龍也提到，台瓜經貿連結早已走進人民日常。瓜地馬拉是台灣第一大蔗糖、第四大咖啡供應國。他也笑說，自己大概是瓜國咖啡的最佳推銷員之一，除了每天早上都會手沖一杯，有機會也總不忘向朋友推薦。

林佳龍並分享，他過去三度訪問瓜地馬拉，每次都深受馬雅文化的震撼與感動。從過去擔任交通部長、長期推動觀光的經驗來看，隨著越來越多國人赴美就業、投資及旅遊，也可以把腳步延伸到瓜地馬拉與中美洲，讓雙邊有更多往來與互動。林佳龍最後表示，台瓜雙方都期待不久後能籌組企業考察團訪問瓜地馬拉，「讓超過90年的台瓜邦誼，不僅持續延續和深化，也能共同為開創繁榮未來努力」。