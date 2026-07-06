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聯光通收購台鋼能源100％股權 擴大進攻智慧電網

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光通訊暨智慧電網大廠聯光通（4903）6日召開董事會，決議斥資6,250萬元，以每股27.17元，收購台鋼能源100％股權。聯光通董事長林郁昌表示，整體程序待主管機關核准後，台鋼能源將成為聯光通布局智慧電網的重要子公司。

聯光通近年深耕智慧電網，握有完整智慧能源解決方案，涵蓋工商業儲能系統、EPC統包工程、EMS能源管理、用電智慧監控、維運管理，林郁昌表示，隨著台鋼能源成為聯光通子公司，有助拓展潔淨能源布局，完善能源服務生態系。

聯光通2025年投入智慧能源，與光通訊、基礎建設並列3大事業。目前已完工台電澎湖尖山儲能的表前儲能，及彰化慶欣欣鋼鐵一期為首的表後儲能，同年底配合經濟部能源署推動產業儲能補助政策，攜手長庚國際能源旗下「國產電芯」，擴大投入表後儲能。

聯光通扮演從申請補助到儲能建置一站式的智慧電網供應商，2026年協助欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵、高雄春雨工廠建置儲能，合計儲電量30MWh，6月領先業界率先獲「國產電芯」第一批補助，補助總額達2億元。此刻也正協助榮剛（5009）投入儲能建置規劃中。

林郁昌指出，鋼鐵業為用電大戶，因用電量大，困難度高於一般工業，升電壓需求也比半導體廠更具規模，先以台鋼集團旗下鋼鐵廠為示範場域，現已吸引外部鋼鐵廠前來洽談合作，短期以每年40 MWh至50 MWh速度，加速在國內建置表後儲能，長期目標出海國際。

台鋼 半導體

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