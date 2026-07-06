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吳誠文：今年GDP成長率有望破10% 力拚全球20大經濟體

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者王聖藜／攝影
國科會主委吳誠文。記者王聖藜／攝影

台灣經濟動能持續增強。國科會主委吳誠文6日在中央研究院第36次院士會議開幕式發表「開創國家科研發展新局」專題演講時表示，在AI、半導體等科技產業帶動下，台灣今年經濟成長可望優於預期，「看起來很有可能超過10%」，並期盼今年躋身全球前20大經濟體。

吳誠文指出，台灣近兩年經濟表現亮眼，2024年經濟成長率達5.27%，2025年進一步攀升至8.76%；GDP也由2024年突破8,000億美元，去年逼近9,300億美元，連續兩年維持高成長，在已開發國家中相當少見。

吳誠文表示，目前主計總處預估今年經濟成長率可望突破9%，若科技產業持續維持強勁動能，「看起來很有可能超過10%」。目前台灣經濟規模居全球第22名，希望今年進一步邁向全球前20大經濟體。

除了經濟規模持續擴張，吳誠文指出，台灣經濟自由度全球排名第五，與瑞士、新加坡等國並列前段班，以台灣屬於大型經濟體而言，更顯難得。

吳誠文提及，半導體已讓台灣站上全球科技領先地位，更重要的是藉此吸引各國深化合作，帶動生技醫療、農業科技、太空科技及海洋科技等新興領域發展。他強調，全球科技發展都離不開半導體與AI，台灣應善用既有優勢，持續培育下一波科技產業。

在AI政策方面，吳誠文指出，政府正以半導體優勢為基礎，布局高效能運算、量子運算、智慧機器人、矽光子及主權AI五大關鍵技術，整合CPU、AI GPU及混合式運算架構，提升整體AI算力；未來也將運用矽光子技術降低資料傳輸能耗，並持續發展本土大型語言模型、影像辨識及自然語言處理技術，打造符合台灣文化與社會需求的主權AI，加速AI導入各產業，深化國際合作，共同推動下一代AI基礎建設。

談及科研制度改革，吳誠文表示，過去台灣處於追趕先進國家的階段，以論文篇數等量化指標管理科研有其時代背景，但如今更重要的是研究品質與對社會的實際貢獻，而非追求數字。他認為，真正的學術自由，不只是研究主題自由，更要讓研究人員具備與世界、與產業接軌的能力，了解社會需求，創造具有重大影響力的研究成果。

吳誠文呼籲學界勇於投入具開創性的原創研究，不要只追求容易量化的成果，政府也將持續檢討科研制度，改善過度行政化與量化考核文化。

吳誠文最後以棒球投手比喻，優秀投手不能只有一種球路，台灣也不能只依賴半導體單一優勢，而應培育更多科技產業，建立多元競爭力，讓科研成為帶動國家長期發展的重要引擎。

半導體 國科會 吳誠文

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