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廢四機新規明年元旦上路 買新汰舊免費回收服務更簡便

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為因應多元消費模式並落實簡政便民，環境部修正發布「應設置資源回收設施之電子電器販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，預計自今年1月1日起正式生效。

環境部資源循環署表示，過往民眾購買電視機、洗衣機、電冰箱及冷暖氣機（俗稱廢四機）時，用來管控與宣導的紙本「廢四機回收聯單」，已達成階段性任務。鑑於現今民眾對「買新汰舊逆向回收」的觀念已普遍建立，且業者皆能配合，因此刪除填寫、交付及保存紙本聯單的規定，讓交易流程更順暢，每年更可省下大量紙張，達到減碳雙贏。

同時，因應網購盛行，本次修正特別將非實體店面（如網購平台、網站）納入規範，明文要求網購業者必須在行銷載體上，以12號以上字型清楚標示回收服務及專線，使數位與實體通路規範一致。

「應設置資源回收設施之電子電器販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」在2000年正式公告後，歷經二次修正，最近一次於2016年5月17日修正。為配合行政院組織調整，環境部及所屬機關(構)組織法規自2023年8月22日施行，因此修正本公告，調整機關名稱，並因應現行販賣業者販售方式多元，增加相關非實體店面標示設置說明，俾利販賣業者依循。此外，有鑑現今民眾已普遍認知於購買新機時得享有無償回收舊機的服務，販賣業者亦全面化提供無償回收服務，因此刪除廢四機回收聯單相關規範，以簡化販賣業者作業程序。

環境部資源循環署強調，雖然廢除紙本聯單，但民眾「同項目、同數量、同時間及同地址」享有的無償搬運回收權益完全不變！期待透過本次法規優化，達到政府簡政、業者減壓、民眾便利的三贏局面。

環境部

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