經部：去年我國行動裝置鏡頭出口20億美元創高 25%竟成功出口到這一國

經濟部統計處6日指出，隨高階手機訂單回溫，加上行動裝置鏡頭規格逐步升級，以及我國業者在高階鏡頭技術及專利布局具競爭優勢，2024年出口增幅呈兩位數成長，2025年出口達20億美元，創歷史新高，續增6.4%，2026年1至5月續成長14.5%。

我國光學儀器及設備製造業主要包含行動裝置鏡頭、其他光學元件(含透鏡)、其他光學儀器及零配件等產品之製造，其中以行動裝置鏡頭產值占比最大，其他光學元件(含透鏡)居次。

經濟部統計處指出，近年隨拍照功能成為智慧型手機的行銷核心及技術競逐，對鏡頭數量及規格要求提升，推升行動裝置鏡頭占比逐年提高，2024年突破5成，帶動整體光學儀器及設備製造業產值成長15.9%，之後因其他光學元件(含透鏡)受產業庫存調整、部分廠商產線外移等因素影響，抑低整體產值，惟本2026年1至4月整體產值回升至6.7%，其中行動裝置鏡頭占比續提升至54.1%，為支撐本業產值持續成長主要動力來源。

進一步觀察我行動裝置鏡頭產值，經濟部統計處指出，我國行動裝置鏡頭生產以外銷市場為主，外銷比率近9成8，2021年、2022年受手機相關供應鏈缺料以及全球消費性電子產品需求疲弱影響，致行動裝置鏡頭出口呈負成長，之後隨高階手機訂單回溫，加上行動裝置鏡頭規格逐步升級，以及我國業者在高階鏡頭技術及專利布局具競爭優勢，2024年出口增幅呈兩位數成長，2025年出口達20億美元，創歷史新高，續增6.4%，2026年1至5月續成長14.5%。

此外，我國行動裝置鏡頭出口南韓占比大幅增加。經濟部分析，受美中貿易與科技爭端，全球供應鏈重組，終端消費性電子產品產線由中國大陸逐漸移出等因素影響，我國行動裝置鏡頭出口中國大陸及香港自2017年之71.4%高點降至114年43.9%，減少27.5個百分點；銷往越南占25.8%次之，主因智慧型手機及筆電組裝代工廠紛紛前往越南投資設廠，帶動對我國行動裝置鏡頭之需求。

近年受惠我國行動裝置鏡頭成功進入南韓國際品牌廠供應鏈，致行動裝置鏡頭銷往南韓占比由近十年低點2017年之5.6%，攀升至2025年25.5%，大幅上升19.9個百分點。