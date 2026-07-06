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聯光通建表後儲能獲能源署第一批補助 慶欣欣、易昇、春雨鋼鐵廠報捷

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

聯光通（4903）扮演從申請補助到儲能建置一站式的智慧電網供應商，2026年協助欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵、高雄春雨工廠建置儲能，合計儲電量30MWh，6月領先業界率先獲「國產電芯」第一批補助，補助總額達2億元。此刻也正協助榮剛（5009）投入儲能建置規劃中。

林郁昌指出，鋼鐵業為用電大戶，因用電量大，困難度高於一般工業，升電壓需求也比半導體廠更具規模，先以台鋼集團旗下鋼鐵廠為示範場域，現已吸引外部鋼鐵廠前來洽談合作，短期以每年40 MWh至50 MWh速度，加速在國內建置表後儲能，長期目標出海國際。

有鑒於近期AI、高速運算、能源轉型及淨零永續趨勢盛行，聯光通積極投入高速光通訊、智慧電網、AI 資料中心能源基礎建設及潔淨能源，協助客戶建構安全、高效且永續的智慧基礎建設。

林郁昌表示，聯光通將以光通訊為核心、智慧能源為動能、基礎建設為載體，串連科技、能源、AI發展，成為智慧基礎建設的領航者。

光通訊 榮剛 高雄

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