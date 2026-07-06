聯光通建表後儲能獲能源署第一批補助 慶欣欣、易昇、春雨鋼鐵廠報捷

升息預期升溫左右市場投資情緒，群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌分析，在AI長線趨勢不變下，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多。配置上，因應多項AI關鍵材料有長期缺料問題，投資人可聚焦擁有科技趨勢及訂價權的企業，像是玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer以及被動元件等類股。

2026-07-06 15:18