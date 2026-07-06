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助中小企業取得綠電 經部今年平價綠電專案7月7日起開放登記

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助中小企業搶攻綠色供應鏈商機、邁向淨零目標，經濟部推出2026年中小企業平價綠電專案，並將於今年7月7日正式開放預登記。經濟部標準檢驗局6日表示，這次專案由彰濱產業園區標租光電案場釋出綠電，並透過標準局國家再生能源憑證中心平台，購電期程為5年，以底價4.3元/度的價格公開競標，專供中小企業購買，提供其便利、公平的綠電採購環境。

標準局說明，只要是符合「中小企業認定標準」的中小企業，都可以先到國家再生能源憑證中心平台網站（https://www.trec.org.tw）註冊會員，再於預登記期間提供資格與用電量證明，經審核通過後，即可參與公開競標。平台會依業者出價排序，價高者優先得標，得標業者再與賣家辦理後續簽約轉供事宜。

標準局進一步說明，本專案透過舉辦說明會或諮詢服務等方式，蒐集業者意見並設計相關便民措施，包含提供為期3週的預登記期程，讓企業有充裕時間辦理購電評估與資料準備；此外，開放已購電但未購足全年總用電量3成者可再加購的友善機制，讓初次接觸綠電的中小企業，可放心跨出購電的第一步。

這項專案將於7月7日至7月27日期間受理預登記、8月18日公開競標，並於9月1日決標。標準局呼籲，中小企業是本專案全力服務與支持的對象，竭誠歡迎中小企業把握時機踴躍參與。若有相關問題，歡迎洽詢國家再生能源憑證中心服務專線(02)2343-1700分機3147或可電郵至服務信箱trec@bsmi.gov.tw。

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