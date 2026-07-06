快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院53周年院慶 以跨域創新帶動產業升級、打造韌性科技島

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院6日舉辦53周年院慶暨工研院菁英頒獎典禮，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。記者李珣瑛／攝影
工研院6日舉辦53周年院慶暨工研院菁英頒獎典禮，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。記者李珣瑛／攝影

工研院今（6）日舉辦53周年院慶，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。典禮上，經濟部政務次長何晉滄及多位產業貴賓親臨祝賀。工研院董事長吳政忠於致詞時強調，面對全球地緣政治變化與供應鏈重組的挑戰，工研院將發揮核心的跨領域整合價值，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，用科技創新，支持臺灣產業升級，打造更有韌性、更有競爭力、更讓世界信賴的臺灣。

吳政忠表示，面對全球局勢與新興科技帶來的變局，工研院將提前布局未來三大重點領域：第一是無人載具，透過攜手數十家指標企業法人的「台灣無人載具系統研發聯盟」以及結合政府資源成立的臺南「智慧機器人創新與應用研發中心」，帶領國家隊打入全球高價值供應鏈；第二是先進半導體，持續投入AI晶片、矽光子及先進封裝，並在經濟部支持下成立「量子產業技術推動辦公室」，將結合先進關鍵技術，積極爭取國際大廠來臺設點，讓臺灣從既有的「矽島」優勢，進一步邁向「量子島」；第三則是AI百工百業，工研院正全力建構百工百業AI化生態系，已發展應用在製造、通路、醫療、文創、能源等領域的AI解決方案，將進一步凝聚中小微企業的數據與算力資源，協助產業壯大。

工研院院長張培仁表示，面對全球人口老化、能資源受限、數位技術智慧化應用機會三個長期趨勢，以及美中經貿摩擦與疫情帶來的供應鏈重組等兩個近期變數的考驗，工研院持續以科技創新協助產業迎戰。因應老化與缺工，工研院積極研發智慧機器人與AI技術，並導入市場導向研發與系統工程思維，規定研發前必先拜訪至少10家終端客戶，精準對接市場需求與成本。以特展亮相的「安心器械夥伴」智慧機器人為例，採用AI智慧雙臂設計，能透過精準的AI視覺與感知技術，辨識並清洗醫院供應中心達30種以上的繁瑣手術器械，替代人力負責高感染風險的清洗任務。

今年院慶以「跨域前行，共創新局」為主題舉辦特展，展示先進半導體、AI應用、無人載具、智慧機器人、永續環境、智慧醫療、跨域人才等七項領域，共15項跨域創新的技術成果，包含：以多機協作、韌性中繼通訊、廣域高速3D建模與AI災情快速分類為技術核心的「無人機群勘災技術」，大幅提升山區搜救效率與人員安全；「安心器械夥伴」透過AI辨識與清洗技術，可處理30種以上手術器械，降低高感染風險的清洗作業負擔。

以及國內首創「迴轉機械預兆診斷系統」，以AI技術學習傳統機械業老師傅的維修經驗，提供機械設備即時健康狀態與有效預測剩餘壽命。全球領先的仿生生醫材料技術「複合再生韌帶」，術後韌帶最大拉伸強度高出國際市售產品3倍，縮短三分之一的術後復原期；AI晶片全新氣冷散熱方案「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，兼具高效、輕量與低成本快速布建優勢，搶占全球市場商機；能夠承受-269°C的「低溫控制晶片與模組技術」，搶攻高效算力應用市場。

工研院6日舉辦53周年院慶暨工研院菁英頒獎典禮。記者李珣瑛／攝影
工研院6日舉辦53周年院慶暨工研院菁英頒獎典禮。記者李珣瑛／攝影

工研院 半導體 吳政忠

延伸閱讀

中大產學共設研發中心 結合AI推智慧陪伴產品

中大產學共設研發中心 結合AI推智慧陪伴產品

智慧醫療產業跨域鏈結中山醫大登場 展13項創新技術

智慧醫療產業跨域鏈結中山醫大登場 展13項創新技術

相關新聞

工研院53周年院慶 以跨域創新帶動產業升級、打造韌性科技島

工研院今（6）日舉辦53周年院慶，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。典禮上，經濟部政務次長何晉滄及多位產業貴賓親臨祝賀。工研院董事長吳政忠於致詞時強調，面對全球地緣政治變化與供應鏈重組的挑戰，工研院將發揮核心的跨領域整合價值，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，用科技創新，支持臺灣產業升級，打造更有韌性、更有競爭力、更讓世界信賴的臺灣。

台積電法說會前 ASML 預計15日公布財報展望

台積電（2330）法說會前重要夥伴艾司摩爾（ASML）預計15日公布財報展望。ASML Holding NV預告將於2026年7月15日（星期三）公佈2026年第2季財務業績。新聞稿將於歐洲中部夏令時間 07:00 透過 GlobeNewswire 發布。

台股47K 曇花一現？「這些」電子要角倒戈 大盤由紅翻黑回測5日線

台股6日早盤開高走揚，在台積電（2330）領軍下，大盤指數一度大漲614.68點，重返47,000點大關。不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤由紅翻黑，盤中跌逾200點，47,000點關卡再度失守。

市場再爆輝達 Rubin Ultra 供應鏈不順 業界看3個月前瓶頸已克服

近期市場再爆輝達NVIDIA Rubin Ultra供應鏈不順並引述SemiAnalysis小作文指出受制於PCB載板與銅箔基板CCL廠供應瓶頸等議題，延後至再度拖累PCB族群股價包含載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、臻鼎（4958）、台光電（2383）等全數重挫。相關廠商皆不評論單一客戶訊息，不過，業界提到，相關市場傳出的瓶頸3個月前已流傳且已逐步克服，PCB載板大廠AI非蘋客戶群多元，下半年仍是PCB產業傳統旺季沒有改變並預期一線廠商下半年營運逐季走高。

台積電法說會將登場 外資調升目標價 CoPoS2029年後代表新方向

兩家美系券商不約而同調升台積電（2330）獲利預估及目標。所持理由為CoWoS產能增加、N3/N2需求暢旺，尤其N2放量速度優於預期，以及調高資本支出預估等。其中一家美系預告，CoPoS將於2029年後接棒CoWoS與SoIC，Glass Core及CoPoS，將代表下一世代封裝技術的演進方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。