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美元短線具支撐 後市關注Fed 6月會議記錄

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯準會主席華許。 路透
聯準會主席華許。 路透

聯準會主席華許日前於6月首次公開發言時立場偏鷹，一度帶動美元反彈，不過上週談話語氣轉趨審慎，重申聯準會仍致力達成2%通膨目標，也使市場進一步重新定價鷹派政策的空間受到限制。國銀分析指出，後續市場將聚焦聯準會6月會議紀錄，觀察聯準會對通膨的容忍度，由於多位官員態度偏鷹，美元指數與美債殖利率短線具支撐。

就基本面而言，國銀分析，美國6月ISM製造業PMI為53.3，持續位於擴張區間，顯示製造業景氣仍具韌性；雖然勞動市場略有降溫，使市場預期聯準會升息步調可能放緩，但多位官員目前仍維持偏鷹立場，因此美元指數及美債殖利率短線仍具支撐。

展望後市，國銀認為，若聯準會會議紀錄釋出偏向鷹派訊號，將有助支撐美元表現，市場也將持續關注通膨及就業等經濟數據，作為研判後續貨幣政策方向的重要依據。

Fed 聯準會

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