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經濟部平價綠電專案競標 7月7日開放中小企業登記

中央社／ 台北6日電
經濟部今天表示，115年中小企業平價綠電專案將於7月7日起開放預登記。聯合報系資料照
經濟部今天表示，115年中小企業平價綠電專案將於7月7日起開放預登記。聯合報系資料照

經濟部今天表示，115年中小企業平價綠電專案將於7月7日起開放預登記，由彰濱產業園區光電案場釋出綠電，透過標準局國家再生能源憑證中心平台公開競標，購電期程5年，競標底價為每度新台幣4.3元，預計9月1日決標。

經濟部標準檢驗局今天透過新聞稿表示，這項專案主要協助中小企業搶攻綠色供應鏈商機、邁向淨零目標，並提供便利、公平的綠電採購環境。

標準局表示，符合中小企業認定標準的業者，可先至國家再生能源憑證中心平台註冊會員，再於預登記期間提出資格及用電量證明，經審核通過後即可參與公開競標。平台將依業者出價高低排序，價高者優先得標，得標後再與賣方辦理簽約及綠電轉供等後續事宜。

標準局指出，為降低中小企業採購綠電門檻，本次專案透過舉辦說明會及提供諮詢服務蒐集業者意見，並規劃多項便民措施，包括提供3週預登記期，讓企業有較充裕時間完成購電評估及準備申請資料。

此外，標準局表示，也開放已購買綠電、但尚未達全年總用電量3成的企業可再加購，希望讓初次採購綠電的中小企業更安心投入綠電市場。

依規劃，本專案7月7日至7月27日受理預登記，8月18日辦理公開競標，並於9月1日決標。標準局呼籲，符合資格的中小企業把握時機踴躍參與，以取得綠電資源，提升淨零轉型及國際市場競爭力。

綠電 中小企業 經濟部

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