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「科技通膨」效應延燒 萬物皆漲...苦的是消費者

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

記憶體等關鍵電子元件缺貨大漲價帶來的「科技通膨」效應延燒，消費性電子終端產品從筆電、遊戲機、智慧手機、平板等都跟著漲價，現在連過往幾乎無法調高價格的網通產品也要漲價。隨著「萬物皆漲」態勢延續，最終苦的還是廣大的消費者。

有業者直指，記憶體等關鍵零組件過去幾個月價格以倍數增幅上揚，是掀起這波終端產品不得不漲價的關鍵，唯有關鍵零組件價格回檔，終端產品才有跟著回調價格的空間。

記憶體等關鍵零組件價格飆升，連大型品牌廠也「扛不住」。遊戲機大廠索尼、微軟陸續調升PS 5及Xbox Series價格；蘋果也宣布MacBook及iPad等多款產品售價，而每年蘋果都在9月公布新款iPhone，是否調整售價也倍受關注。

特別的是，網通產業一直以來屬於整體產業鏈的最末端，近年來從積層陶瓷電容（MLCC）、晶片等關鍵零組件缺貨漲價，網通需求都被排到最後一位，等網通業者拿到貨，基本上缺貨也將近邁入尾聲。

加上相較於企業、電信、政府等IT設備，網通設備單價相對低，尤其消費市場的網通用戶端設備甜蜜價更是僅「99美元」，缺貨觸發的漲價，更對業界造成「不可承受之重」。

過往消費性網通市場，面臨大陸品牌強力搶市，競爭激烈，價格更殺到見骨，不僅漲價不易，「不跌價就是謝天謝地」，現在連消費性網通產品都掀起「漲價」風，實屬罕見。

MacBook 微軟 蘋果

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