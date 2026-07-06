經部預估…AI吃電 夜尖峰供電壓力大

在半導體及ＡＩ發展趨勢下，經濟部預估未來十年全國電力平均成長百分之二點五，其中夜尖峰平均成長率更達百分之二點七。能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因ＡＩ資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉，使夜尖峰用電成長更為明顯，對調度及供電形成壓力。

近年ＡＩ產業快速成長，二○三○年前更被視為ＡＩ應用爆發期，夜尖峰更是供電穩定關鍵指標。根據經濟部全國電力供需報告，未來十年夜尖峰備用容量以二○二八年三點三吉瓦（ＧＷ）、二○二九年更降至三ＧＷ為最低，備用容量率僅百分之七點一。須待二○二九年新機組順利完成、最快於二○三○年備用容量率才會往上彈升。

值得注意的是，未來十年夜尖峰用電平均成長百分之二點七，官員指出，每日最高負載出現在白天，但白天有大量光電備載，供電不是問題；隨著進入傍晚、光電退場後，需要燃氣燃煤機組出力，夜尖峰負載及備用容量對穩定供電至關重要。

官員說，未來十年夜尖峰成長高於全國平均，主要有兩大因素。第一是氣溫上升帶動冷氣空調用電增加，且多集中白天至傍晚等尖峰用電時段。因此，夏季夜尖峰時段的瞬間及小時用電需求仍可能出現較高成長。

第二是ＡＩ資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠等經濟活動不斷，多屬高用電產業，用電具連續性及集中性，不論是產業擴建或新增投資，也會因生產設備、運算設備及冷卻系統運轉，不僅增加全年用電量，也會推升系統夜尖峰時段的用電需求，特別是在空調、冷卻設備及製程設備同時運轉時，對夜尖峰負載影響更為明顯。