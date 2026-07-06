金融三業大賺 證券業獲利占比首衝兩成

金管會統計，今年前五月銀行、保險以及證券期貨投信等金融三業稅前盈餘七五六九億元，創史上同期新高、年增二點三倍，且已達二○二四年全年兆元獲利的七成。法人指出，隨獲利與資本利得齊增，金融業未來配息空間可望擴大。

金融三業五月賺一六七八點六億元，較四月歷史高峰減少百分之廿三，但仍維持高檔。主因五月台美股市漲幅不如四月，加上債券殖利率走高，使壽險投資收益及券商自營表現降溫。

觀察前五月獲利貢獻占比，銀行業占百分之四十三、保險業百分之卅六、證期投信業百分之二十一，形成「四、四、二」新格局，保險與證券業已躍升為兩大新成長引擎。

銀行業前五月稅前盈餘三二七九點三億元、年增百分之卅五點八，續寫同期新高。其中本國銀行賺二九四七點一億元，主要受惠放款成長、美元資金成本下降，推升利息、手續費與其他淨收益同步增加。

若下半年市況續熱、放款動能持續，銀行獲利可望維持高檔；此外，央行若升息，有助擴大淨利差，進一步增厚獲利與配息空間。

至於證券期貨投信業前五月大賺一五六五億元也寫史上同期新高，年增二點八三倍，獲利貢獻占比首度攀升到兩成的高峰。其中券商賺一三○八億元、年增三點九倍成長動能最強，受惠台股價量齊揚，自營與經紀業務同步成長；投信賺一九九億元、年增也近倍，主因基金資產規模擴大，經理費收入增加。

產壽險業前五月賺二七二五億元，較去年同期由虧轉盈。獲利增加，配息籌碼也更充裕，尤其壽險業帳列ＯＣＩ的股票資本利得增加，未來在處分實現後，可轉入保留盈餘，成為配息的重要來源。

市場也關注金融三業今年能否再度叩關兆元獲利。前五月已賺七五六九億元、來到二○二四年全年獲利一兆五八八億元的百分之七十一點五，若下半年資本市場與放款動能未明顯反轉，金融三業全年再叩關兆元獲利的機率持續升高。

不過，獲利與資本利得增加，只代表配息籌碼變多，尤其是壽險業，最終配息水準仍須視市場表現、資本適足及金管會審查而定。