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解決失衡 南韓擬用晶片稅成立基金

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓政府計畫將半導體產業發展帶動的新增稅收成立基金，除了用來推動AI產業發展，也將解決K型經濟、年輕人的居住和就業等問題。圖為南韓半導體廠SK海力士製造的晶圓。路透
南韓政府計畫將半導體產業發展帶動的新增稅收成立基金，除了用來推動AI產業發展，也將解決K型經濟、年輕人的居住和就業等問題。圖為南韓半導體廠SK海力士製造的晶圓。路透

南韓總統秘書室幕僚長姜勳植昨天表示，為確保未來國家成長的引擎，政府將設立「因應未來基金」（Future Response Fund），而基金的資金來源，則來自南韓晶片產業近來激增的稅收

姜勳植說，藉由增加的相關稅收啟動此一新基金，南韓政府將勇於對未來進行投資，包含支持總統李在明六月廿九日宣布的「三大超級計畫」、創造未來的成長引擎、解決國內的Ｋ型經濟兩極化問題，與支持廿幾歲及卅幾歲年輕人的住房、創業和就業問題。

南韓六月出口總額首次破一千億美元大關，韓媒形容為「半導體繁榮」。南韓六月出口達一○二二點五億美元（約新台幣三點二六兆元），年增率達百分之七十點九。這讓南韓繼德國、中國大陸與美國後，躋身全球第四個達成單月出口額破一千億美元的國家。

尤其南韓六月的半導體出口額達四四八點二億美元（約新台幣一點四三兆元），年增達百分之一九九點五，引領該國整體出口成長。

南韓政府和執政的共同民主黨昨天召開由領導高層出席的會議，姜勳植在會中宣布此事。他強調，南韓半導體產業蓬勃發展，不應浪費因此增加的稅收。

不過，有外媒報導，南韓政府內外對晶片產業帶來的可觀稅收用途看法不一。有的主張發放全民，有的則主張將其中部分用於償還國家債務。

姜勳植呼籲南韓政府與執政黨全力相挺這項計畫。根據計畫，南韓官方及民間將聯手大規模投資半導體、機器人等實體人工智慧（ＡＩ）和ＡＩ資料中心。

姜勳植還說，儘管新基金將讓南韓成為全球無可替代國家的一塊基石，但三大超級計畫旨在創造新的成長引擎，而這將決定南韓未來廿至卅年的未來。

甫於一日就任的南韓史上第二位女性國務總理韓聖淑也呼應姜勳植的看法。她將三大超級計畫形容為將有助開啟南韓發展新時代的高速公路與高速網路，「如果執政黨、政府及青瓦台能像一個團隊運作，我們就能創造豐碩的成果」。

韓聖淑表明，三大超級計畫在南韓史上是「歷史性的決定」，「我們將透過專門支持這些計畫的專案小組，在立法和預算上給予必要支持」。

共同民主黨代理黨魁兼該黨國會黨團總召韓炳道則說，執政黨和政府需集中全力，讓三大超級計畫早日落實。

南韓 半導體 李在明 稅收 晶片

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