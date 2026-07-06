AI 吃電 夜尖峰供電有壓

在半導體及AI發展趨勢下，經濟部預估未來十年全國電力平均成長2.5%，其中夜尖峰平均成長率更達2.7%。能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因AI資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉，使夜尖峰用電成長更為明顯，對調度及供電形成壓力。

近年來AI產業快速成長，2030年前更被視為AI應用爆發期，夜尖峰更是供電穩定關鍵指標。根據經濟部全國電力供需報告，未來十年夜尖峰備用容量以2028年3.3百萬瓩（GW）、2029年更降至3GW為最低，備用容量率僅7.1%。須待2029年新機組順利完成、最快於2030年備用容量率才會往上彈升。

經濟部日前公布2025年全國電力資源供需報告，寬估2026至2035年用電需求年均成長率約為2.5%，是過去十年平均成長率1.2%的二倍以上，也高於日本及南韓用電成長預估值。

值得注意的是，未來十年夜尖峰用電平均成長2.7%，高於全國平均2.5%。官員說明，每日最高負載出現在白天，但白天有大量光電備載，供電不是問題；隨著進入傍晚、光電退場後，需要燃氣燃煤機組出力，夜尖峰負載及備用容量對穩定供電至關重要。

官員說明，未來十年夜尖峰成長高於全國平均，主要有兩大因素。第一是氣溫上升帶動冷氣空調用電增加，且多集中白天至傍晚等尖峰用電時段。因此，夏季夜尖峰時段的瞬間及小時用電需求仍可能出現較高成長。