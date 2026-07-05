夜尖峰用電緊俏？經部：估「這2原因」未來十年夜尖峰用電成長達2.7%

經濟部預估在半導體及AI發展趨勢下，未來十年全國電力平均成長2.5%；其中，夜尖峰平均成長率則達2.7%。經濟部能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因是AI資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉時，致夜尖峰用電成長更為明顯。

近年AI產業快速成長，2030年之前更被視為AI應用爆發期，夜尖峰更是供電穩定關鍵指標。根據經濟部能源署全國電力供需報告指出，未來十年夜尖峰備用容量以2028年3.3GW、2029年更降至3GW為最低，備用容量率僅7.1%。須待2029年新機組順利完成、最快於2030年備用容量率才會往上彈升。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說「台灣需要更多的電」；工商界大老也呼籲經濟部要寬估未來用電成長，準備更多電力。經濟部公布2025年全國電力資源供需報告指出，隨著AI資料中心及半導體產業用電成長，以及氣候因素，寬估2026至2035年用電需求年均成長率約為2.5%，此為過去10年平均成長率1.2%的二倍，也高於日本及南韓用電成長預估值。

惟值得注意的是，能源署預估，未來十年夜尖峰用電平均成長2.7%，高於全國平均2.5%。官員說明，每日最高負載出現在白天，但白天有大量光電備載，供電不是問題；隨著進入傍晚、光電退場後，需要燃氣燃煤機組出力，因此，夜尖峰負載及備用容量對穩定供電至關重要。

官員說明，未來十年夜尖峰成長高於全國平均，主要有兩大因素。第一是氣溫上升帶動冷氣空調之用電增加，且多集中白天至傍晚等尖峰用電時段。因此，夏季夜尖峰時段的瞬間及小時用電需求仍可能出現較高成長。

第二是AI資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠等經濟活動不斷，此多屬高用電產業，用電具有連續性及集中性，不論是產業擴建或新增投資，也會因生產設備、運算設備及冷卻系統持續運轉，不僅增加全年用電量，也會推升系統夜尖峰時段的用電需求，特別是在空調、冷卻設備及製程設備同時運轉時，對夜尖峰負載影響更為明顯。

觀察經濟部對近十年夜尖峰備用容量預估，以2028年3.3GW、2029年3GW為低點，備用容量率跌至8%及7.1%，但預估2030年備用容量將大幅增加至6.5GW，備用容量率大幅爬升至15.2%。

事實上依台電規畫，2029年預計要完成興建機組包括：大林新燃氣2號、通霄新燃氣4號、麥寮新燃氣1號及2號，共有四部機組、351萬瓩。官員說，因上述四部機組預計2029年下半年完成，因此備用容量會計入到下一個年度，換言之，2030年備用容量率大幅拉高。