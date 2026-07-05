台電APP推3節電活動 每100點金點折抵1元電費

近期有民眾於社群平台分享，透過台電APP參加節電活動省下逾新台幣800元電費。台電表示，目前於APP上推出3項節電活動，累積每100點金點即可折抵電費1元，讓民眾落實節能減碳同時又能省荷包。

先前有民眾在社群平台分享，在台電APP中發現帳戶累積超過8萬點金點，依每100點金點可折抵1元的規則，折抵800多元電費。

台電表示，每年皆會推出節電獎勵活動，民眾可於台電APP「電力即點專區」，透過實名認證或輸入帳單資訊綁定電號，即可參與各項節電活動。

台電說明，目前「電力即點專區」推出3項節電活動，其中活動「住家節電預測」，用戶於抄表日前15日預測用電量，越接近實際用電獲得金點越多，最高可獲得5000點；另有針對智慧電表用戶的「節電日挑戰」，用戶需於活動前點選參加，並在指定日晚間6時至8時比前一日同時段總用電量節電達0.5度以上，每省0.5度即可獲得1000點。

另外，在活動「節電集金點」當中，當期用電量較去年同期節電即可獲得獎勵。