台水7年降漏計畫AI助攻 115年底漏水率拚11.19%

台水去年開始推動為期7年的降低漏水率計畫，漏水率已降至11.52%。台水在尋找漏水點上採雙管齊下策略，由台水技術士初步聽音鎖定漏水點，後續透過AI監測判定漏水區域，準確率達9成，提升查漏效率，希望115年底如期達成漏水率年度目標11.19%。

炎炎烈日，柏油路面冒著熱氣，馬路上偶爾會出現以白色噴漆標注的水字記號，這是台水員工在地毯式巡檢期間發現疑似漏水點的標記。

十二區處漏水防治課技術士李育叡、林鈞偉說明，區處每年都會進行地毯式巡檢，都會區檢測時間大都選在較少人用水的半夜或凌晨時段，先由一名員工找出疑似漏水點，後續由其他技術士赴現場進行二次確認。

確認疑似漏水點後，台水人員配戴檢漏設備及收音裝置，在可能漏水點之間往返走動，透過設備聽取地下有無流水聲，判別是否存在漏水疑慮。李育叡表示，可透過設備聽到水與管壁摩擦的聲音或水沖擊砂石的聲音，以判定是否有漏水。

為提升查漏效率，檢漏人員也搭配AI輔助器材觀察漏水狀況。林鈞偉說明，目前檢漏過程會搭配跟工業技術研究院合作的App「智慧城市管網洩漏偵測平台」，透過AI快速比對數據庫音檔，能精準判定8至9成的案件是否有漏水。

林鈞偉表示，漏水聲頻率通常在300至500赫茲之間，但因管線的材質和深度不同會產生不同數據，有峰值也不一定代表漏水，可能與其他管線、用戶進水或污水排放落差相關。AI若判定洩漏率只有10%至20%，會認定為無漏水情況；超過50%則會提醒可能有漏水。

曾在業界工作十餘年的李育叡表示，AI技術對於資深人員而言也大有幫助。前年0403花蓮大地震支援玉里地區檢測時，因不同地區的地質相異，滲水聲時有差異，當外區處支援人員第一時間難以判別時，AI系統能協助加深判斷的準確度。

檢測出漏水點僅是工程的第一步，後續修復作業才是真正的挑戰。李育叡表示，找出漏水點後會請廠所處理，並向路權單位申請開挖許可，維修難度高在於自來水管埋設較早，通常位於其他單位管線之下，有時得請其他單位遷移管線，才能修復漏水。

台水本期降低漏水率計畫聚焦「工程為主、維護為輔、因地制宜、合理分配」，引進各式免開挖工法，亦即透過開挖數個工作坑，直接在地下修復管線，大幅減少道路開挖面積。

據台水統計，漏水率降幅以十區處（台東）、四區處（台中、南投）及一區處（基隆、新北東北部）改善最多，降幅分別為14.42、12.12、13.19個百分點。

台水表示，將持續推動各項降低漏水率措施，以確保115年底如期達成漏水率年度目標11.19%。