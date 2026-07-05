天豐新能源：將投入台灣風電市場 擬採併購風場參與

經濟部已啟動離岸風電區塊開發3-3期選商作業，天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）日前受訪表示，台灣市場非常重要，但不一定要直接參與標案，只要是固定式、有一定規模風場，可以標準化方式興建風場，天豐新能源盼以收購方式，找到合作夥伴。

天豐新能源（Skyborn Renewables）主導開發「允能雲林離岸風場」，已於2025年8月商轉，現表態將繼續投入台灣風場開發。惟天豐新能源強調不一定要直接投標，而是希望併購風場參與風電開發，瞄準風場是600、700MW至1.2G。

天豐新能源（Skyborn Renewables）日前舉辦媒體交流會。天豐新能源執行長拉麥斯談及全球發展與台灣市場展望時表示，當前全球風電對資本支出謹慎情況下，各國希望吸引具備執行能力團隊、包括營運、建造施工、商轉能力通通都要具備。天豐新能源在允能風場開發取得豐富的經驗，只要制度可信賴，風場場址優良，且能夠以標準化、工業化，採用固定式水下基礎及15MW風機，開發規模達到600、700MW，至1.2G，他認為此模式能吸投資人引資投入。

拉麥斯強調，以天豐新能源策略來說，台灣市場非常重要，希望爭取參與機會，尤其是台灣有AI及晶片產業，對綠電會有一定需求，只要拿到開發許可，天豐新能源有望能在2年內完成海上施工。

天豐新能源台灣董事長羅富彥說明，隨著台灣AI與資料中心等產業蓬勃發展，台灣對綠電需求已從早期的ESG、氣候變遷層面，提升至「有效率能源」階段，相較於日韓，台灣風電擁有更好優勢，未來在有明確政策、有可預期的發展路徑圖、及具有執行專案彈性等三大原則下，天豐新能源評估參與3-3期、3-4期機會。

經濟部離岸風電3-3期選商預計9月30日底截止，天豐新能源是否參加3-3期選商？羅富彥未明確回答，僅表示參與3-3期未必要直接投標，市場進進出出，可以透過併購取得已進行到一半的風場接續開發，未必要直接投標、從無到有的建置一座風場。

針對3-1期蔚藍海離岸風場已進行解約作業、3-2期森崴能源又德風場則因森崴下市恐面臨興建困難，外界好奇，天豐新能源有機會併購上述風場？羅富彥則透露，3-1期併網年限是2027年、2028年，坦言併購3-1期執行上有困難。至於3-2期森崴能源又德風場，他則笑而不答，未給答案。

羅富彥說，雖然天豐新能源擬以「併購」方式參與台灣離岸風電開發，也須考量前先風場與政府簽署行政契約的可執行性，以及時間彈性能否符合政府期待。